Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen

Deze verhalen vertellen de Disney Channels in november

zondag 26 oktober 2025
Foto: © Disney Channel 2025

Nadat Ariël, Vaiana, Tiana, Rapunzel en Sneeuwwitje Gastons poging om hun koninkrijken over te nemen hebben weten te stoppen, besluit hij de hulp in te roepen van Ursula, Jafar en de Boze Koningin om de prinsessen voorgoed uit te schakelen.

FILM PREMIERE
LEGO DISNEY PRINCESS: VILLAINS UNITE


Wanneer de prinsessen lucht krijgen van dit nieuwe plan, schakelen ze met behulp van de Toverspiegel zelf extra versterking in: Aurora, Belle en Assepoester. Samen bundelen ze hun krachten voor een ultieme strijd tussen goed en kwaad.

Bekijk 16 november om 11.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL
OLAF ONCE UPON A SNOWMAN & OLAF PRESENTS

Ontdek Olaf zoals je hem nog nooit eerder hebt gezien! In 'Once Upon a Snowman' volg je het geliefde sneeuwmannetje uit Frozen vanaf het moment dat hij tot leven komt en zijn identiteit ontdekt in de besneeuwde bergen rond Arendelle. In 'Olaf Presents' neemt Olaf je vervolgens mee in zijn eigen hilarische versies van vijf klassieke Disney-verhalen: 'The Little Mermaid', 'Vaiana', 'The Lion King', 'Aladdin' en 'Tangled', waarin zijn charme en humor alles net even anders maken.

Bekijk op 16 november om 11.20 uur en 21.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL
ZOOTROPOLIS+

Duik opnieuw in de bruisende wereld van 'Zootropolis' met 'Zootropolis+'. In deze hilarische reeks afleveringen ontdek je de verborgen verhalen van de meest kleurrijke bij personages uit de film. Elke short laat een andere kant van de stad zien. Sluit je aan bij de avonturen van Fru Fru, Clawhauser, Duke Weaselton en natuurlijk Flash de luiaard. 

Vanaf 24 t/m 29 november om 20.20 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
PHINEAS AND FERB

'Phineas en Ferb' zijn terug voor nóg meer uitvindingen, chaos en zomerse avonturen! Terwijl Candace opnieuw alles op alles zet om haar broertjes te ontmaskeren, probeert Perry het Vogelbekdier in het geheim de snode plannen van Dr. Doofenshmirtz te dwarsbomen. Verwacht hilarische nieuwe ideeën, muzikale momenten en vertrouwde gezichten 

Vanaf 3 t/m 6 november om 08.05 uur, 11.55 uur en 17.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
KIFF

Volg de avonturen van Kiff, een energieke eekhoorn, en haar konijnenvriend Barry. Samen beleven ze hilarische en chaotische momenten in hun levendige stad, waar hun vriendschap en nieuwsgierigheid hen steeds in nieuwe, gekke situaties brengt.

Van 10 t/m 12 november om 11.00 uur en van 24 t/m 26 november om 06.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+

Ga mee op avontuur met Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy en Pluto in hun vrolijke Clubhouse! In elke aflevering beleven ze spannende avonturen vol spelletjes en vrolijke liedjes. Met hulp van Toodles en de magische tools lossen ze samen problemen op en leren kinderen tellen, vormen herkennen en samenwerken.

Vanaf 17 november, maandag t/m vrijdag om 08.30 uur en 13.30 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN
IRON MAN EN ZIJN FANTASTISCHE VRIENDJES

Drie geniale superhelden: Iron Man, Iron heart en Iron Hulk werken samen in ijzeren pakken om problemen op te lossen en hun stad te beschermen. Ze gebruiken hun unieke krachten vanuit hun basis, het Iron Quarters-hoofdkwartier, waar ze samenwerken met Vision en Iron Pup.

Vanaf 10 november, maandag t/m vrijdag om 15.00 uur op Disney Jr. 


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Disney Channel
https://tv.disney.nl/
Meer artikels over Disney Channel
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

Engeland, 1936. Een groep jonge surrealistische kunstenaars, onder wie René Magritte en Salvador Dalí, komt samen op het indrukwekkende landgoed van West Dean voor een privétentoonstelling. Wanneer er een schokkende moord gepleegd wordt, onderzoekt Scotland Yard de zaak en wordt het domein afgesloten.

'This Is Not a Murder Mystery', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 23:35
    Thuis
    06:00
    In bed met Olly
  • 23:35
    Nachtlus
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 22:15
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 23:30
    Over Geld Gesproken
    01:00
    Geen uitzending
  • 23:00
    Andy en de Baksteen Belgen
    01:10
    Geen uitzending
  • 23:00
    Snowpiercer
    01:00
    Geen uitzending
  • 23:00
    Columbo
    01:05
    Cheers
  • 23:40
    A Dogwalker's Christmas Tale
  • 23:40
    Slisse & Cesar
    00:20
    Walker, Texas Ranger
  • 23:05
    Vik & Gert
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 23:15
    The Hunting Wives
    01:25
    Déjà Vu
  • 22:20
    Scary Stories to Tell in the Dark
    01:55
    The Wheel of Time
  • 23:35
    Embarrassing Bodies
    01:35
    Botched
  • 22:15
    Secrets in the Desert
    01:00
    Buried in the Backyard
  • 23:39
    Z-Cocktail
    08:00
    Wijzer Wonen
  • 23:34
    Het zelfbouwhuis
    00:00
    Oh What A Night
  • 23:00
    Winterse Kost
    01:00
    Tot op de Graat
  • 23:05
    Recipes for Love and Murder
    01:40
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 23:35
    NCIS
    01:30
    Grey's Anatomy
  • 23:25
    Eva
    01:20
    WNL op Zondag
  • 23:20
    Ongeschreven Regels
    01:30
    Buitenhof
  • 23:40
    Kiespijn: Tweede Kamerverkiezingen
    01:30
    NOS Studio Sport