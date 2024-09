Deze potjes staan in oktober op het vuur bij 24Kitchen

In 'Gordon Ramsay's Food Stars', stapt culinaire expert Gordon Ramsay uit zijn keuken en duikt hij in de wereld van ondernemerschap. Hij daagt ambitieuze professionals uit de voedings- en drankenindustrie uit om zijn investering van $250.000 te verdienen door een reeks uitdagende zakelijke proeven te doorstaan.

Met een focus op het tonen van zakelijke vaardigheden, drive en passie, begeleidt Ramsay een selecte groep deelnemers bij het runnen van hun eigen voedingsbedrijf, inclusief het creëren, het in de markt zetten van hun merk, en het verkopen van producten aan echte klanten.

Gastjuryleden waaronder realityster en onderneemster Lisa Vanderpump, zullen hun vooruitgang beoordelen terwijl Ramsay hen tot het uiterste drijft, op zoek naar de volgende grote culinaire ondernemer met de juiste mix van gedrevenheid, toewijding, creativiteit, passie en talent.

GORDON RAMSAY'S FOOD STARS S2

Vanaf 2 oktober, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

JAIMIE OLIVER SEASONS: HERFST

Jamie Oliver keert terug met een inspirerende serie die elk seizoen behandelt. Hij deelt zijn kennis over seizoensgebonden producten en belicht heerlijke, ongewone en soms ook gekke ingrediënten in zijn recepten. Van het kweken van eigen groenten en fruit tot het vinden van de beste producten in de supermarkt en op boerenmarkten: dit programma draait helemaal om duurzame producten uit het seizoen en biedt de handigste en smaakvolste tips over hoe je ze kunt bereiden.

Vanaf 3 oktober, elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

COME DINE WITH ME: THE PROFESSIONALS S2



In het nieuwe seizoen van 'Come Dine with Me: The Professionals' concurreren restaurants om de titel van het beste eetcafé in hun regio in het Verenigd Koninkrijk. Elke aflevering verwelkomen lokale restaurants hun concurrenten voor een diner waarbij ze hopen indruk te maken. Beoordelingen worden gegeven op basis van de sfeer, het eten, de service en meer. Welk eetcafé zal na het optellen van de scores de strijd winnen en de prestigieuze gouden plaat en het prijzengeld mee naar huis nemen?

Vanaf 1 oktober, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

GREAT BRITISH MENU S19



In het nieuwe seizoen van 'Great British Menu' strijden topchefs uit heel het Verenigd Koninkrijk om de felbegeerde titel. Met hard werk en passie tonen ze hun culinaire talent. Wie gaat er winnen? En wie krijgt de eer om het spectaculaire banket te bereiden?

Vanaf 22 oktober, elke dinsdag om 20.00 uur op 24Kitchen.