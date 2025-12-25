'De Kist' kerst- en oudejaarsspecial: gesprekken over hoop, verlies en moed

In een wereld die voor veel mensen onrustig en donker aanvoelt, maakt EO-presentator Kefah Allush speciaal in de laatste dagen van het jaar ruimte voor gesprekken over troost, licht en hoop.

In twee bijzondere specials van 'De Kist', dat dit jaar een vijftienjarig jubileum viert, ontmoet hij rond de feestdagen vrouwen die het leven met de dood van dichtbij hebben leren kennen.

De Kist oudejaarsspecial | maandag 29 december

Op 4 december werd Astrid Holleeder zestig jaar, een mijlpaal die voor haar lange tijd allesbehalve vanzelfsprekend was. De afgelopen tien jaar leefde zij buiten het zicht van de buitenwereld, onder voortdurende dreiging en in stilte. Tot zij afgelopen zomer een ingrijpend besluit nam: niet langer vluchten, maar weer zichtbaar worden.

In deze oudejaarsspecial van 'De Kist' blikt Astrid terug op een allesbepalend jaar waarin zij haar plek in het publieke leven terugnam, terwijl de dreiging nooit volledig verdween. Ze vertelt over de offers die zij bracht als moeder en oma, over gemiste momenten die niet meer zijn in te halen, en over het meest pijnlijke afscheid: dat van haar moeder.

Kefah Allush: 'Voor Astrid Holleeder was 2025 het jaar van haar wedergeboorte. Met haar terugkijken op dat jaar en de tien jaren dat ze zat ondergedoken, maakte grote indruk op me. Astrid ontroerde me.'

Het gesprek raakt aan grote levensvragen over vrijheid, angst en verantwoordelijkheid. Wat vraagt het om je stem te blijven gebruiken als zwijgen veiliger lijkt? En wat betekent het om, ondanks alles, te kiezen voor leven?

De Kist kerstspecial | vrijdag 26 december

In de kerstspecial van 'De Kist' brengt EO-presentator Kefah Allush drie bijzondere zangeressen samen: Maaike Ouboter, Anneke van Giersbergen en Frédérique Spigt. In een intieme setting delen zij persoonlijke verhalen en muziek over nieuw leven, afscheid en verbondenheid.

'Met deze kerstspecial komt een langgekoesterde droom van mij uit', vertelt Kefah. 'Ik wilde al heel lang iets muzikaals maken rond de thema’s roost en rouw. Ik ben trots en dankbaar deze drie geweldige vrouwen wilden meewerken. Frédérique Spigt zingt een lied dat zij schreef voor haar moeder, dertien jaar na haar eerdere bezoek aan 'De Kist'.'

Maaike Ouboter brengt Ik heb je vast, een nummer geschreven voor haar pasgeboren zoon. Anneke van Giersbergen zingt een nummer over verlies en verbondenheid. En als kers op te taart deelt radio-dj Gerard Ekdom twee kerstklassiekers die hem – en de gasten – meenemen naar hun jeugd.

Deze kerstaflevering van 'De Kist' laat zien hoe verdriet niet wordt weggeduwd, maar ruimte krijgt en kan uitgroeien tot troost en betekenis.

'De Kist kerstspecial' is vrijdag 26 december om 20.55 uur te zien bij de EO op NPO 2.

'De Kist oudejaarsspecial: het jaar van Astrid Holleeder' is maandag 29 december om 19.40 uur te zien bij de EO op NPO 2.