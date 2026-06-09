'Curaçao en het wonder van het WK': wat betekent het WK voor Curaçao?
Curaçao heeft zich als kleinste land ooit geplaatst voor het WK voetbal. Een historische prestatie, maar wel met een selectie waarin geen van de spelers op het eiland woont en die geleid wordt door een Nederlandse staf.
Leeft het WK eigenlijk wel op Curaçao? En wat betekent deze deelname voor talentvolle voetballers en coaches op het eiland, die zelf aan de zijlijn zijn blijven staan?
In 'Curaçao en het wonder van het WK' onderzoekt Wensly Francisco wat het WK doet met de nationale trots van Curaçao. Hij spreekt jonge voetballers, ondernemers en betrokken inwoners op het eiland. Via hun verhalen ontstaat een beeld van wat de WK-deelname losmaakt. Niet alleen op het voetbalveld, maar ook daarbuiten. Wat betekent het om als klein eiland opeens op het grootste podium van de sport te staan? En voor wie voelt dat als een overwinning?
Wensly: 'Met het behalen van het WK heeft Curaçao zich wereldwijd op de kaart gezet. Maar dit verhaal gaat over meer dan voetbal alleen. Het gaat over identiteit, trots en de vraag hoe Curaçao dit historische moment kan vasthouden voor de toekomst.'
'Curaçao en het wonder van het WK' is een productie van The Media Brothers, Lusus en BNNVARA. De regie is in handen van Linda Hakeboom.
'Curaçao en het wonder van het WK', dinsdag 10 juni om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 3 en NPO Start.
https://www.bnnvara.nl/
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'Margriet', om 20.40 uur op VRT 1.