Culinair aan de feesttafel met 24Kitchen in december

In deze feestelijke kerstspecial (bestaand uit vijf afleveringen) inspireren 'De Brigade'-chefs je met toegankelijke, smaakvolle gerechten die perfect zijn voor de feestdagen.

NIEUW

DE BRIGADE KERST

Verwacht een gezellige sfeer vol warmte, humor en culinaire verrassingen. Bekende duo-chefs bundelen hun krachten om samen de lekkerste feestgerechten te bereiden, terwijl leuke gasten aanschuiven voor een hapje bij de kerstboom. Het belooft een vrolijke, hartverwarmende uitzending te worden vol inspiratie voor een heerlijke en ontspannen kersttafel.

Vanaf 15 december, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

JAMIE'S COOK AHEAD CHRISTMAS

In twee feestelijke afleveringen deelt Jamie eenvoudige en smaakvolle gerechten die je van tevoren kunt bereiden, samen met handige tips om tijd te besparen en zonder stress van de feestdagen te genieten. Of je nu een beginnende of ervaren kok bent, met Jamie’s betrouwbare en inspirerende gids tover je moeiteloos een feestmaal op tafel waar iedereen van zal genieten.

Kijk donderdag 18 en donderdag 25 december om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

NEXT LEVEL BAKER

'Next Level Baker' tilt de traditionele bakwedstrijd naar een hoger niveau en combineert vakmanschap, techniek en Gordon Ramsays kenmerkende no-nonsense mentorschap. Van gelaagde taarten tot verfijnde gebakjes en avant-gardistische desserts, de deelnemers strijden tegen elkaar in een unieke keuken met drie verdiepingen, zoals je die nog nooit eerder in de bak wereld hebt gezien.

Vanaf 16 december, elke dinsdag om 20.15 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

MARY BERRY'S FANTASTIC FEASTS

Mary Berry deelt haar kookkunsten met drie beginnende koks en leert hen hoe ze een spectaculair feestmaal kunnen bereiden om vrienden en familie te verrassen. Tijdens speciale kooklessen bij Mary thuis leren ze haar favoriete recepten, met hulp van enkele bekende vrienden. Uiteindelijk verrassen de koks hun dierbaren met een onvergetelijk diner op een prachtige locatie.

Vanaf 9 december, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

AINSLEY'S FESTIVE FLAVOURS

Maak je klaar voor een feestelijke kerst! 'Ainsley's Festive Flavours' staat vol heerlijke gerechten en speciale gasten: van Ainsleys Cheeseboard Fig Tart en Brian Conleys kalkoenburgers tot Rosemary Shragers groentetaart en Katherine Ryans chocolade dessert. Heerlijke maaltijden voor het hele gezin!

Bekijk op vrijdag 26 december om 20.00 uur op 24Kitchen.