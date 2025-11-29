'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

Culinair aan de feesttafel met 24Kitchen in december

zaterdag 29 november 2025
Foto: © 24Kitchen 2025

In deze feestelijke kerstspecial (bestaand uit vijf afleveringen) inspireren 'De Brigade'-chefs je met toegankelijke, smaakvolle gerechten die perfect zijn voor de feestdagen.

NIEUW
DE BRIGADE KERST


Verwacht een gezellige sfeer vol warmte, humor en culinaire verrassingen. Bekende duo-chefs bundelen hun krachten om samen de lekkerste feestgerechten te bereiden, terwijl leuke gasten aanschuiven voor een hapje bij de kerstboom. Het belooft een vrolijke, hartverwarmende uitzending te worden vol inspiratie voor een heerlijke en ontspannen kersttafel.

Vanaf 15 december, elke werkdag om 17.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN
JAMIE'S COOK AHEAD CHRISTMAS

In twee feestelijke afleveringen deelt Jamie eenvoudige en smaakvolle gerechten die je van tevoren kunt bereiden, samen met handige tips om tijd te besparen en zonder stress van de feestdagen te genieten. Of je nu een beginnende of ervaren kok bent, met Jamie’s betrouwbare en inspirerende gids tover je moeiteloos een feestmaal op tafel waar iedereen van zal genieten.

Kijk donderdag 18 en donderdag 25 december om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW
NEXT LEVEL BAKER

'Next Level Baker' tilt de traditionele bakwedstrijd naar een hoger niveau en combineert vakmanschap, techniek en Gordon Ramsays kenmerkende no-nonsense mentorschap. Van gelaagde taarten tot verfijnde gebakjes en avant-gardistische desserts, de deelnemers strijden tegen elkaar in een unieke keuken met drie verdiepingen, zoals je die nog nooit eerder in de bak wereld hebt gezien.

Vanaf 16 december, elke dinsdag om 20.15 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN
MARY BERRY'S FANTASTIC FEASTS

Mary Berry deelt haar kookkunsten met drie beginnende koks en leert hen hoe ze een spectaculair feestmaal kunnen bereiden om vrienden en familie te verrassen. Tijdens speciale kooklessen bij Mary thuis leren ze haar favoriete recepten, met hulp van enkele bekende vrienden. Uiteindelijk verrassen de koks hun dierbaren met een onvergetelijk diner op een prachtige locatie.

Vanaf 9 december, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen. 

NIEUW SEIZOEN
AINSLEY'S FESTIVE FLAVOURS

Maak je klaar voor een feestelijke kerst! 'Ainsley's Festive Flavours' staat vol heerlijke gerechten en speciale gasten: van Ainsleys Cheeseboard Fig Tart en Brian Conleys kalkoenburgers tot Rosemary Shragers groentetaart en Katherine Ryans chocolade dessert. Heerlijke maaltijden voor het hele gezin!

Bekijk op vrijdag 26 december om 20.00 uur op 24Kitchen.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht 24Kitchen
https://www.24kitchen.nl/
Meer artikels over 24Kitchen
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 17:00
    Flikken
    06:00
    In bed met Olly
  • 16:55
    South Korea with Alexander Armstrong
    08:00
    Herfstbeelden
  • 17:05
    Waiko
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:15
    The Masked Singer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:35
    Phrogging: Hider in My House
    01:35
    Geen uitzending
  • 15:40
    40 Days and 40 Nights
    01:40
    Geen uitzending
  • 17:05
    Rude Tube
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:05
    The Christmas Gift
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:30
    Matlock
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:25
    Huizenjagers
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 16:45
    NCIS
    01:35
    Criminal Minds
  • 16:25
    Cobra Kai
    01:05
    Evil
  • 17:00
    Project Bakeover
    06:45
    Het Weekmenu
  • 16:55
    World's Most Evil Killers
  • 16:58
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:08
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 17:10
    De Chalet aan de Semois
    01:10
    Guten Appetit
  • 16:15
    Sister Boniface Mysteries
    01:45
    Midsomer Murders
  • 17:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 16:25
    NOS Sport: ISU World Tour Shorttrack
    02:24
    EenVandaag
  • 17:10
    Petrus in het land
    01:45
    Nieuwsuur
  • 17:05
    Zappsport Kantine
    06:55
    Interstellar Ella