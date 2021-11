Cartoon Network sluit het jaar feestelijk af

Welkom in Jellystone, een stadje met karakter. Jellystone is een moderne stad met een ouderwets charme. De bewoners lopen rond en met elkaar kletsen over al hun tegenslagen. Sommigen relaxen in het café en sommigen kijken toe vanachter het raam en andere vliegen over je hoofd.

Kijk vanaf 13 december naar de gloednieuwe show 'Jellystone', iedere dag om 15.20 uur, alleen bij Cartoon Network.

JELLYSTONE!

MONSTER BEACH

'Monster Beach' volgt de ijzingwekkend grappige avonturen van de surfende zus en broer Jan en Dean, die bij hun relaxte oom en een stel ondeugende, op sensatiebeluste monsters een gruwelijk leuke tijd meemaken tijdens een eindeloze vakantie op het Iki-Iki eiland. Samen met hun nieuwe vrienden crossen ze rond in coole karren, ontrafelen ze een mysterie over een lokale surflegende en zorgen ze dat de slechteriken hun pret niet kunnen bederven. Monster Beach is veel leuker dan een gewoon tropisch vakantieoord, want met onaangepaste monsters als vrienden wordt het leven een groot avontuur.

Vanaf 6 december doordeweeks om 17.05 uur, alleen bij Cartoon Network!

KERST OP CARTOON NETWORK

Kerst staat voor de deur en het is de mooiste tijd van het jaar! Laten we met de voorbereidingen starten. Met je beste Cartoon Network vrienden wordt het magisch, leuk, zit het boordevol spanning en wordt er veel gelachen. Ga een heerlijke Kerst tegemoet met in de weekenden 'Craig van de Kreek', 'Wat Beren Leren' en 'Teen Titans Go!'.

Kruip lekker op de bank en geniet van je Cartoon Network vrienden van de feestelijke december maand. Vanaf 11 december, ieder weekend om 10.45 uur, alleen bij Cartoon Network!

Koude en donkere dagen? Voel je de kou al in je botten? Ben je op zoek naar nieuwe avonturen? Sluit je aan bij Scooby en zijn bende en los samen nieuwe mysteries op! Scooby neemt de bioscoop over en het wordt… echt ijskoud! Dus maak je klaar om samen de kou te overwinnen. ICE ICE Scooby!

27 december 'Scooby-Doo! Shaggy's Showdown'

28 december 'Scooby-Doo! and Kiss: Rock and Roll Mystery'

29 december 'Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur'

30 december 'Scooby-Doo! Wrestlemania Mystery'