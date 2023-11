Cartoon Network highlights voor november 2023

Bekijk de start van seizoen 5 van 'Craig van de Kreek' op 6 november, waarin Craig en zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP nieuwe avonturen beleven in een verwilderd stukje natuur bij hun dorp.

Seizoen 5 bevat onder andere de speciale episodes 'War of the Pieces' (op 8 november) en 'Heart of the Forest' (op 15 november).

Het gloednieuwe seizoen van 'Craig van de Kreek' is vanaf 6 november te zien bij Cartoon Network, elke werkdag om 15.00 uur.

NINJAGO

VANAF 20 NOVEMBER

Elk werkdag om 20.00 uur

Mis de nieuwe episodes van seizoen 1 van 'Ninjago: De Drakenstrijd' niet! Kijk hoe een Ninja Meester een nieuwe generatie van helden traint. Samen proberen ze de Elemental Draken te vinden, die de planeet kunnen redden van de kwade krachten die deze zelfde drakenenergie gebruiken om deze nieuwe wereld te vernietigen.

Bekijk de lancering van nieuwe afleveringen van 'Ninjago: De Drakenstrijd', elke werkdag om 20.00 uur op Cartoon Network!