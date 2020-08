Cartoon Network highlights september 2020

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

De dag redden is supermakkelijk als je een Super Held bent. Maar het kwaad bestrijden terwijl je goede cijfers op school moet halen n een sociaal leven wilt hebben?

DC Super Hero Girls zijn meer dan misdaadbestrijdende vriendinnen, ze zijn een uiteenlopende groep van toegewijde super tieners!

DC SUPER HERO GIRLS

VANAF 14 SEPTEMBER

Doordeweeks om 15.30 uur

Ze werken samen terwijl ze strijden in Metropolis en gaan tegelijkertijd de strijd aan om op te groeien. Deze geweldige tieners ontdekken altijd weer nieuwe manieren om hun krachten en capaciteiten onder controle te houden. Ze leren snel hoe ze moeten omgaan met de uitdagingen die komen kijken bij het leven van een tiener Super Held. We hebben allemaal de kracht om een verschil te maken.

Bekijk de gloednieuwe 'DC Super Hero Girls' afleveringen vanaf 14 september doordeweeks om 15.30 uur, alleen bij Cartoon Network!

TEEN TITANS GO!

VANAF 21 SEPTEMBER

Doordeweeks om 17.30 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in TEEN TITANS GO! Kom erachter hoe het leven van een tiener-superheld er nou echt uitziet… wanneer de cape eraf komt. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle hilarische momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur, binnen en buitenshuis.

De gloednieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!' zie je vanaf 21 september elke dag om 17.30 uur, alleen bij Cartoon Network.

APPLE & ONION

VANAF 7 SEPTEMBER

Doordeweeks om 16.20 uur

NIEUWE AFLEVERINGEN

Appel en Uitje wonen nog maar net in de stad en alles is nieuw voor ze. Soms raken ze in de war door alle indrukken. Maar Appel en Uitje zijn altijd positief en vinden hun eigen, unieke weg op het kleurrijke pad van het leven.

Plof neer op de bank en geniet van de hilarische nieuwe avonturen van je favoriete vrienden Appel en Uitje. Vanaf 7 september doordeweeks om 16.20 uur, alleen bij Cartoon Network!