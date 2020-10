Cartoon Network highlights oktober 2020

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2020

Wanneer Vilgax weer opduikt om Team Tennyson en de Aarde te bedreigen, moet Ben het heelal in om het universum te redden.

Gwen en Opa Max vormen samen een team met Kevin om de wereld te beschermen tijdens Ben’s afwezigheid.

BEN 10 VS. THE UNIVERSE: THE MOVIE

Zaterdag 10 oktober om 10.50 uur

Kijk op 10 oktober om 10.50 uur naar de première van 'Ben 10 tegen het Universum: De Film' waarin je ziet hoe dit buitenaardse avontuur voor Ben afloopt!

BEN 10

VANAF 3 OKTOBER

Zaterdag t/m vrijdag om 20.35 uur

'Ben 10' komt in oktober ook terug met nieuwe afleveringen! De 10-jarige, energieke Ben Tennyson, die met zijn Omnitrix buitenaardse krachten oproept, zet ook dit keer verschillende situaties naar zijn hand. Samen met Gwen redt hij de wereld van vele vijanden en het kwaad.

'Ben 10' draait om actie, spanning en heel veel plezier, waarbij favoriete en gloednieuwe aliens hun opwachting maken. Samen met zijn nichtje Gwen en Opa Max weet deze onvervalste tiener keer op keer de dag te redden.

De nieuwe 'Ben 10' afleveringen zie je vanaf zaterdag 3 oktober t/m vrijdag 9 oktober om 20.35 uur.

UNIKITTY

VANAF 19 OKTOBER

Doordeweeks om 15.55 uur

Laat je transporteren naar een vrolijk koninkrijk vol glittermaterie, blije gedachten en incidentele uitbarstingen in 'Unikitty'. Als heerser van het koninkrijk heeft Unikitty drukke dagen boordevol koninklijke verantwoordelijkheden. Unikitty streeft ernaar om iedereen zo gelukkig mogelijk te maken en alle negativiteit uit het koninkrijk te bannen, maar vergis je niet in haar optimisme – dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Ze mag dan wel boordevol energie en creativiteit zitten, Unikitty kan verwoestend uit de hoek komen als iemand die positieve vibes in de weg staat, en zeker als iemand haar kleine broertje en beste vriend Puppycorn verdrietig maakt.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen vanaf 19 oktober doordeweeks om 15.55 uur.

MAO MAO: HEROES OF PURE HEART

VANAF 26 OKTOBER

Doordeweeks om 15.05 uur

Mao Mao, de opvliegende eenling, Dascycloop, de cyborg luiwammes en Vledermuis, het schattige hulpje overwinnen hun verschillen en werken samen om de mensen van de Puurhart Vallei te beschermen tegen monsters, schurken en alles wat daartussen zit in 'Mao Mao: Helden met een Puur Hart'. Samen leren ze dat goed teamwork en begrip voor elkaar hebben de manier is om echt een verschil te maken en een legende te worden.

De nieuwe afleveringen van 'Mao Mao: Helden met een Puur Hart' zie je vanaf 26 oktober elke dag om 15.05 uur, alleen bij Cartoon Network!