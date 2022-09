'Break Free' vertelt donderdag het verhaal van Kim Akker

Judokampioen Kim Akker uit Den Helder behoort tot de top van Nederland. Met judo compenseert ze haar pestverleden. Als ze voor de derde keer haar kruisbanden scheurt zegt ze de topsport vaarwel en vertrekt ze naar Mexico.

Daar leidt ze een jaloersmakend bestaan. Totdat er in juli 2019 iets gruwelijk misgaat. Haar judomaatje en beste vriendin Lesley Koorn reist Kim nu achterna. In Mexico wil ze dichter bij haar gevoel komen, omdat er iets tussen haar en Kim in kwam te staan in de laatste jaren van hun vriendschap.

'Break Free', donderdag 8 september om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.