Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' op Nickelodeon

zondag 8 maart 2026
Foto: Nickelodeon (Team ACE PR)

Zet je schrap voor een flinke dosis 'Houba', want de jungle komt naar de stad. Op maandag 9 maart om 17.30 uur gaat de nieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' in première bij Nickelodeon. Kijkers kunnen rekenen op een serie vol chaos, humor en ongelooflijk lange staarten.

Drie eieren, twee kids, één grote chaos
In deze nieuwe serie volgen we de tweeling Jade en Mica. Hun leven staat compleet op zijn kop wanneer hun ouders - fanatieke ontdekkingsreizigers - drie mysterieuze eieren bij hen achterlaten. Wat een simpele oppasbeurt lijkt, verandert al snel in een wild avontuur wanneer er drie hyperactieve Marsupilami’s uit de eieren kruipen. Plots staan Jade en Mica voor hun grootste uitdaging ooit, want hoe houd je drie springerige, gevlekte en totaal onvoorspelbare wezens verborgen in een drukke stad, terwijl niemand mag weten dat ze bestaan? Terwijl ze alles op alles zetten om de Marsupilami’s te beschermen tegen dreigend gevaar, ontdekken broer en zus dat sterke vriendschappen soms uit de meest onverwachte hoek, of uit een ei, kunnen komen. 



Een icoon in een modern jasje
De Marsupilami is al meer dan 70 jaar een wereldwijd fenomeen, oorspronkelijk gecreëerd door de legendarische Belgische tekenaar André Franquin. Het dier staat bekend om zijn vlekken, ongelooflijk lange staart en unieke taal vol met 'houba!'. Na talloze strips en films brengt deze nieuwe 3D-productie de legende naar de moderne wereld.

Dus maak je klaar voor de première van 'De Marsupilami's', vanaf maandag 9 maart elke schooldag om 17.30 uur bij Nickelodeon.


Flikken Maastricht - Seizoen 19 (DVD)
DVD
Alf - Complete Collection (DVD)
DVD
Chernobyl (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Persbericht Nickelodeon/Team ACE PR
https://www.nick.com/global
Meer artikels over Nickelodeon NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.

'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:00
    VRT NWS journaal 19u
    19:25
    Sportweekend
  • 18:25
    Endeavour
    19:56
    Het weer (middag)
  • 19:05
    De Raad van Soekie
    19:20
    Helden
  • 19:00
    VTM Nieuws
    19:45
    Het Weer
  • 18:45
    De Augurkenkoning
    20:00
    Darts
  • 19:00
    The Big Bang Theory
    20:35
    Ritueel
  • 19:00
    All New Traffic Cops
    22:30
    Silverado
  • 18:55
    ER
    00:45
    Geen uitzending
  • 18:50
    SOS Piet
    19:20
    Hallo België!
  • 18:55
    Komen Eten
    20:00
    Konvooi
  • 18:40
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: International
  • 18:45
    Family Matters
    19:20
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 18:30
    Het Beste Bod
    20:35
    Bake Off Vlaanderen
  • 18:30
    Cold Case Killers
    20:30
    Dead Asleep
  • 19:01
    Trends Talk
    19:37
    Trends Doc
  • 19:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
    20:00
    Sunset Boulevard
  • 18:50
    De Sterrenkaart
    19:20
    Over (h)eerlijke groenten
  • 19:05
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    20:00
    Reunion
  • 19:05
    The Resident
    20:00
    Bob's Burgers
  • 18:55
    NOS Studio Sport Voetbal
    20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
  • 18:15
    Podium Klassiek
    19:25
    Joanna Lumley reist langs de Donau
  • 19:00
    NOS Jeugdjournaal
    19:20
    Je Zal Het Maar Hebben Junior