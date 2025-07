BBC NL brengt in augustus meeslepende drama's

In augustus verschijnt het tweede seizoen van 'Annika' en kan je twee nieuwe series ontdekken op BBC NL. In seizoen twee van 'Annika' onderzoekt Nicola Walker moorden aan de Schotse kust, terwijl haar privéleven steeds ingewikkelder raakt.

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' vertelt het waargebeurde verhaal van een Brits fotomodel dat werd ontvoerd in Italië.

'Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke' dompelt je onder in het Victoriaanse Londen van Sally Lockhart en haar zoektocht naar de waarheid over de dood van haar vader.

'Sally Lockhart: The Shadow in the North' volgt de jonge heldin op een nieuwe missie met duistere voorspellingen en meedogenloze rijkelui.

'Annika' seizoen twee gaat donderdag 7 augustus in première om 21.00 uur op BBC NL

Nicola Walker ('Unforgotten', 'The Split') kruipt opnieuw in de huid van inspecteur Annika Strandhed voor het tweede seizoen van 'Annika'.

Samen met haar team van de Marine Homicide Unit onderzoekt ze mysterieuze moorden die gebeuren aan de Schotse kust. Terwijl het team nieuwe uitdagingen aangaat en hun dynamiek verandert, raken ze verwikkeld in moordzaken die complexer zijn dan ooit. De misdrijven brengen hen op uiteenlopende plekken in Schotland, van de Hebriden tot het bruisende Edinburgh.

Tegelijkertijd groeit de druk op Annika’s privéleven. Oude geheimen komen aan de oppervlakte en zetten haar relaties onder druk. Met haar scherpe, vaak humoristische blik neemt ze de kijker mee, terwijl ze haar briljante maar complexe dochter Morgan probeert op te voeden.

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' gaat vrijdag 15 augustus in première om 21.00 uur op BBC NL

'Kidnapped: The Chloe Ayling Story' vertelt het waargebeurde verhaal van de Britse Chloe Ayling, die in 2017 werd ontvoerd in Italië tijdens een fotoshoot.

De serie brengt haar angstaanjagende ervaring in beeld: van de ontvoering tot de rechtszaak die haar ontvoerders uiteindelijk achter de tralies bracht. Ondanks hun veroordeling beschuldigde de media Chloe ervan dat ze haar eigen ontvoering in scène had gezet.

Maar waarom kreeg Chloe de schuld van de misdaden van haar ontvoerders? Hoe gaan we om met slachtoffers die volop in de schijnwerpers staan? En hoe is het om als gewone persoon verstrikt te raken in een bizar verhaal waarin niemand je gelooft?

'Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke' gaat dinsdag 26 augustus in première om 21.00 uur op BBC NL

Het eerste boek uit het spannende vierluik van Sally Lockhart Mysteries, geschreven door gelauwerd auteur Philip Pullman, komt tot leven in deze verfilming van The Ruby in the Smoke. Met een sterrencast, waaronder Billie Piper ('Doctor Who') en de Oscar-genomineerde Julie Walters, wordt het verhaal vertaald naar het scherm door BAFTA-winnaar Adrian Hodges.

'The Ruby in the Smoke' is een meeslepende saga vol mysterie, gevaar, raadselachtige brieven en een met bloed doordrenkte edelsteen tegen de achtergrond van het Victoriaanse Londen. Sally Lockhart (Billie Piper) is een pittige, jonge heldin. Gewapend met een pistool, een grondig inzicht in militaire tactieken en een praktische kennis van het Hindostaans, begint ze aan een zoektocht om de waarheid achter de dood van haar vader te ontdekken en te ontrafelen waarom zijn collega stierf van angst nadat zij de drie kleine woordjes had uitgesproken: 'The Seven Blessings'.

'Sally Lockhart Mysteries: The Shadow in the North' gaat donderdag 28 augustus in première om 22.00 uur op BBC NL

In het tweede boek, 'Sally Lockhart Mysteries: The Shadow in the North', waagt de onverschrokken Sally Lockhart (Billie Piper) zich aan een nieuwe missie. Dit keer probeert ze te achterhalen waarom de investering van haar oudere cliënt is gecrasht en wat de connectie is tussen de moorddadige visie van een waarzegster en de rijke industrieel Bellmann. Naarmate Sally dichter bij de waarheid komt, wordt pijnlijk duidelijk dat haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

In augustus kan je de volgende series blijven kijken op BBC NL:

'The Wives' elke vrijdag om 21.00 uur tot en met 8 augustus

'The Good Ship Murder' seizoen 2 elke maandag om 21.00 uur tot en met 25 augustus

'Dalgliesh' seizoen 2 elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 19 augustus

'Atlantic Crossing' elke zondag om 21.00 uur tot en met 14 september