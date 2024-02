Anita Witzier is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Anita Witzier is al meer dan dertig jaar een tv-icoon. Opgegroeid in een klein dorp in de Alblasserwaard als de dochter van de begrafenisondernemer had ze nooit gedacht carrière te maken bij de televisie.

Ze vertelt in 'De Geknipte Gast' over haar jeugd en haar ouders, haar groot verantwoordelijkheidsgevoel en haar schuldgevoel nadat ze erachter komt dat haar dochter aan een eetstoornis lijdt.

'De Geknipte Gast', vrijdag 16 februari om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.