André Kuipers, Henny Huisman en Bobbi Eden te gast in een nieuw seizoen EO-programma 'De Kist'

Het nieuwe seizoen van het EO-programma 'De Kist' wordt afgetrapt door André Kuipers. In 2024 is het twintig jaar geleden dat de astronaut zijn Delta-Missie maakte.

Deze elf dagen in de ruimte hebben zijn blik op de aarde voor altijd veranderd, vertelt hij in 'De Kist'. EO-presentator Kefah Allush ontvangt naast André Kuipers ook William Rutten, Bobbi Eden, Henny Huisman, Evelien de Bruijn, Glen Faria, Saskia Noort en Lucille Werner.

William Rutten doet mee aan 'De Kist' om een document voor zijn twee zoons na te laten. Bobbi Eden is open over hoe ze door een hersenvliesontsteking tweemaal bijna is overleden. Ook vertelt ze over haar recente confrontatie met de dood. Henny Huisman deelt meer over hoe hij een slechte uitslag kreeg en de artsen vertelden dat hij nierkanker had. Evelien doet een boekje open over haar onrustige jeugd. Ze denkt dat dit best wat gespreksstof op gaat leveren met haar ouders. Toch denkt Evelien dat ze klaar is om alles op tafel, de kist, te gooien.

Persoonlijke verhalen

In 'De Kist' voert Kefah open en échte gesprekken met zijn gasten over leven en dood. Het gaat niet alleen over het overlijden van anderen, hij laat zijn gasten ook nadenken over hun eigen dood. Allush: 'Ik spreek acht hele verschillende mensen, die me allemaal, stuk voor stuk en elk op eigen wijze, wisten te raken met hun persoonlijke verhaal. Elk verhaal was openhartig en intiem. Mooi om dit programma weer te maken.'

Podcast

Alle afleveringen worden na de uitzending ook aangeboden als podcast en zijn te beluisteren op eo.nl/podcast en via de gratis NPO Luister-app.

Overzicht gasten

Zondag 14 januari – André Kuipers

Zondag 21 januari – William Rutten

Zondag 28 januari – Bobbi Eden

Zondag 4 februari – Henny Huisman

Zondag 11 februari – Evelien de Bruijn

Zondag 18 februari – Glen Faria

Zondag 25 februari – Saskia Noort

Zondag 3 maart – Lucille Werner

Het nieuwe seizoen van 'De Kist' start op zondag 14 januari en is wekelijks te zien rond 23.35 uur bij de EO op NPO 2.