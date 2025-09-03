'Andere Tijden' viert 25-jarig jubileum met speciale afleveringen en met Hans Goedkoop

Het geschiedenisprogramma 'Andere Tijden' bestaat 25 jaar. Al een kwart eeuw brengt het programma bijzondere verhalen uit de recente geschiedenis, met oog voor de actualiteit, verrassende invalshoeken, onbekende feiten en unieke beelden die niet eerder op de Nederlandse televisie te zien waren.

Ter ere van dit jubileum worden vier speciale afleveringen uitgezonden. Onder de thema’s Vrije Tijd, Radicaal, Liefde en Oorlog worden hoogtepunten uit honderden eerdere uitzendingen samengebracht in een nieuw verhaal. De afleveringen worden ingeleid door voormalig presentator Hans Goedkoop.

Liefde

'Andere Tijden' blikt terug op uitzendingen over de liefde. Soms onschuldig, soms pijnlijk en beladen. Je kon de liefde van je leven ontmoeten op de werkvloer van een confectiefabriek in Emmen, waar een simpele zwaai in de fabriekshal al genoeg was om ‘verkering’ te hebben. Maar vaak zijn de liefdesverhalen in 'Andere Tijden' complexer. Zoals die van de pater die verliefd werd op een jonge Papoea-vrouw. In de uitzending vertelt zij over hun vlucht naar de jungle en hun lange, gelukkige huwelijk. Ook komen geestelijken aan het woord die in de jaren zeventig het celibaat ter discussie stelden, waarmee Nederland het wereldnieuws haalde. Ook de verlovingsbeelden van kroonprinses Beatrix met Claus gingen de wereld over. De keuze voor een Duitse man deed bij sommigen de wenkbrauwen fronsen, maar anderen voelden zich hierdoor juist erkent, vertelt een dochter van een Nederlandse vrouw en een Duitse soldaat. Een 'Andere Tijden' vol schurende verhalen over de liefde.

'Andere Tijden', donderdag 4 september om 21.00 uur bij de NTR op NPO 2.