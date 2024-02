Altijd een goeie film in maart op Film1

Satirische actiefilm met Nicolas Cage in de rol van... Nicolas Cage. De met een Oscar bekroonde acteur staat in het verhaal op de rand van de financiŽle afgrond en accepteert daarom 1 miljoen dollar om op de verjaardag te komen van de steenrijke fan Javi.

Aangekomen op Mallorca blijkt Javi een drugsbaron en hoofdverdachte in een groot CIA-onderzoek.

THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT

Première zaterdag 2 maart om 20.30 uur

Genre: actie, komedie, misdaad

Regisseur: Tom Gormican

Cast: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Allesandra Mastronardi

THE DESPERATE HOUR I Première zaterdag 9 maart om 20.30 uur

Genre: thriller

Regisseur: Phillip Noyce

Cast: Naomi Watts, Colton Gobbo, Andrew Chown

Filmster Naomi Watts speelt in deze spannende thriller een jonge weduwe die in actie komt wanneer ze verneemt dat er op de school van haar zoon een schietpartij is. De regie staat op naam van Phillip Noyce, bekend van films als 'Patriot Games', 'Clear and Present Danger' en 'Salt'.

De onlangs weduwe geworden moeder Amy Carr doet haar best om het leven van haar jonge dochter en tienerzoon in hun kleine stadje weer normaal te laten verlopen. Terwijl ze aan het joggen is, ontdekt ze dat er een schietpartij plaatsvindt op de school van haar zoon. Kilometers verwijderd van het plaats delict, begint Amy een race tegen de klok om haar zoon te redden.

GUNPOWDER MILKSHAKE I Première zaterdag 16 maart om 20.30 uur

Genre: actie, misdaad, thriller

Regisseur: Navot Papushado

Cast: Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino

Vermakelijke actiethriller waarin de huurmoordenaar Sam (Karen Gillan) zich tijdens een nieuwe missie tegen haar opdrachtgever moet keren, geholpen door drie anderen.

Sam (Karen Gillan) was pas twaalf jaar oud toen haar moeder Scarlet (Lena Headey), een professionele moordenaar, op de vlucht moest slaan en gedwongen werd om haar achter te laten. Opgevangen door The Firm – de misdaadorganisatie waar Scarlet voor werkte - trad Sam in haar moeders voetsporen en werkte ze zich op tot huurmoordenaar. Wanneer ze tijdens een nieuwe opdracht een ware bendeoorlog ontketent en een jong meisje bescherming bij haar zoekt, worden alle zaken op z'n kop gezet. Samen met drie voormalige collega's van haar moeder moet Sam zich tegen The Firm keren.

CALL JANE I Première zaterdag 23 maart om 20.30 uur

Genre: drama, geschiedenis,

Regisseur: Phyllis Nagy

Cast: Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Kate Mara

Elizabeth Banks en de drievoudig Oscargenomineerde Sigourney Weaver in een waargebeurd en aangrijpend drama over de strijd tegen het recht op abortus.

Joy (Elizabeth Banks), een huisvrouw in het Amerika van de jaren '60, verwacht haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt overschaduwd door het nieuws dat deze zwangerschap haar eigen leven serieus in gevaar brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet willen helpen, wendt ze zich tot 'The Janes' een geheime groep vrouwen die onder leiding van de charismatische Virginia (Sigourney Weaver) alles riskeert om vrouwen als Joy hun eigen keus te kunnen laten maken. De vrouwen redden hiermee Joys leven en deze ingrijpende gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan om zelf ook andere vrouwen te helpen hun eigen lot te bepalen.

ARTHOUSE SUNDAY

DÉLICIEUX - Première zondag 31 maart om 20.30 uur

Genre: komedie, drama, geschiedenis

Regisseur: Éric Besnard

Cast: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

Een culinaire feelgoodfilm over de opening van het allereerste restaurant in Frankrijk in 1987, aan het begin van de Franse revolutie.

Wanneer kok Pierre Manceron (Grégory Gadebois) zijn adellijke werkgever en diens gasten een nieuw gerecht voorzet, wordt hij op staande voet ontslagen. Met eten dient men niet te spotten. Manceron en zijn zoon vluchten naar het platteland om een herberg te runnen. Als de mysterieuze Louise (Isabelle Carré) arriveert, blijkt zij in staat Manceron weer met plezier te laten koken. Het duurt niet lang of de kok tovert de herberg om in een gastronomisch paradijs: het allereerste Franse restaurant.