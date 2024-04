'3Doc: Coos en de colafles' bij BNNVARA

Als Coos 25 jaar geleden -hij is dan 13 – met zijn vrienden zit te blowen aan de waterkant, gaat hij out en komt even later bij met een colafles in z'n kont.

Grapje van z’n vrienden. Het incident tekent z’n leven, omdat het hem jarenlang blijft achtervolgen. Waarom hebben zijn vrienden dat gedaan? Waarom vinden mensen het leuk om hem er alsmaar mee te blijven pesten? Coos, nu 38 schopte het tot succesvol barbier maar kan zich niet neerleggen bij deze zwarte bladzijde uit z’n geschiedenis en daarom wil hij zijn vrienden van toen confronteren met zijn pijn. Wat is er precies gebeurd op die bewuste dag? En in hoeverre komt zijn verhaal overeen met dat van de betrokkenen van destijds? Weten zij het überhaupt nog, of is het incident vergeten?

Coos benadert de groep vrienden van toen met de vraag of ze, samen met hem, door middel van virtual reality willen terugkijken naar de gebeurtenissen van toen. Weten ze wat voor impact het incident op zijn leven heeft gehad? Durven ze het aan om terug te gaan naar die ene middag aan het water waar ze ver over de grenzen van hun vriend heen gingen? Het is maar de vraag of de betrokkenen van toen openstaan voor die confrontatie.

Grensoverschrijdend gedrag manifesteert zich in vele vormen en kan iedereen treffen. ‘Coos en de Colafles’ laat zien hoe ontwrichtend een grensoverschrijdende grap kan uitpakken en het leven van een jonge jongen voorgoed kan veranderen. Samen met Niels Egidius maakt Coos een virtual reality-installatie waarmee hij zijn vrienden van toen en nu wil laten beleven wat hij als 13-jarige jongen heeft meegemaakt. Dat deze ervaring indringend is, wordt duidelijk uit de woorden van zijn familie nadat ze de VR-bril afzetten. Eindelijk begrijpen ze nu echt wat Coos heeft moeten meemaken. Een documentaire over de gevolgen van seksueel geweld en traumaverwerking aan de hand van een zeer persoonlijk verhaal.

'3Doc: Coos en de Colafles' is een coproductie van Tuvalu Media en BNNVARA.

'3Doc: Coos en de colafles', woensdag 17 april om 21.50 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.