24Kitchen serveert je in augustus een zomers menu

'Searching for Spain' volgt de bekroonde actrice, producer, regisseur en activiste Eva Longoria op een culinaire ontdekkingsreis door de rijke en gevarieerde Spaanse keuken.

NIEUW

EVA LONGORIA: SEARCHING FOR SPAIN



Spanje is een internationaal culinaire hotspot, met ruige kustlijnen en vissershavens, uitgestrekte wijngaarden en berggebieden die stuk voor stuk ingrediënten van topkwaliteit voortbrengen. Van zelfgemaakte tapas en verse lokale visgerechten tot authentieke paella’s: Longoria proeft de meest iconische traditionele gerechten van Spanje en ontdekt hoe de Spaanse keuken een stempel drukt op de toekomst van de gastronomie.

Vanaf 13 augustus, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

TUCCI IN ITALY

Het Italiaanse schiereiland vormt het strijdtoneel van trotse en gepassioneerde culinaire tradities, met rivaliserende regio’s die elk hun eigen smaken en recepten koesteren. Stanley Tucci reist door enkele van de meest karakteristieke regio’s om te ontdekken wat hun keuken zo bijzonder maakt. In elke aflevering ontmoet hij inspirerende mensen, proeft hij heerlijke gerechten en verzamelt hij nieuwe inzichten om een gerecht te creëren dat de essentie van de regio weerspiegelt.

Vanaf 13 augustus, elke woensdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

ROUX DOWN THE RIVER

Michel Roux maakt een betoverende reis over de Theems, van zijn familierestaurant in Bray tot aan de monding van de rivier in de Noordzee. Onderweg legt hij aan op verschillende plekken om te genieten van de lokale keuken, chef-koks, kleurrijke bewoners en rijke geschiedenis. Al deze indrukken dienen als inspiratie voor zijn eigen gerechten. Aan boord bereidt Michel heerlijke maaltijden, geïnspireerd door de smaken en verhalen die hij onderweg heeft ontdekt.

Vanaf 8 augustus, elke vrijdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

MORIMOTO'S SUSHI MASTER S2

In seizoen 2 van 'Morimoto's Sushi Master' staat de wereldberoemde chef-kok en restauranthouder Masaharu Morimoto centraal als hoofdjurylid in deze competitie. De zesdelige serie, gepresenteerd door Lyrica Okano ('Marvel's Runaways'), draait om de populaire keuken: sushi. De show zet de focus op de techniek, ingrediënten en het talent dat nodig is om de kunst van het sushi maken tot in perfectie te beheersen.

Vanaf 5 augustus, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.