Zorgt de sneeuwster voor vallende sterren op de bakvloer?

Deze week komen de acht overgebleven kandidaten voor het eerst bij elkaar voor een duel op het scherpst van de snee. Het weekthema is nostalgie, maar om mijmerend stil te staan bij wat was, is er geen tijd. Het bakken van stoktaartjes, de gevreesde sneeuwster en een gezelschapsspel zorgen voor de nodige stress.

Slechts één iemand dartelt vrolijk doorheen al dat gedoe: de welbespraakte presentator...

Elk van de acht kandidaten wil zich vandaag extra bewijzen. Ze willen tonen dat ze hun plek in de tent verdienen. Dat zorgt hier en daar voor lichte paniekaanvalletjes, maar niet bij Fatima. 'Ik ben het als tweede generatie Belg gewoon om me te bewijzen: op school, op mijn werk, in het verenigingsleven, ik moest altijd al een tandje bij steken om te tonen wat ik waard was…'

Een tandje bijsteken, dat zal nodig zijn voor alle kandidaten vandaag, want de eerste proef is al meteen een hele uitdaging: bak zes stoktaartjes met chocoladen omhulsel. Elisa werkt niet graag met chocolade 'het doet nooit wat ik wil', Saskia moet het met 1 vinger minder doen nu haar pink gebroken is, Axl is nog wat vermoeid van zijn examens.

De prestaties lijden er niet onder, want we krijgen mooie stoktaartjes te zien op basis van bier, een omarecept, pindakaas of zelfs rode biet. Maar dan moet de gevreesde technische proef nog komen. Deze week wordt aan de kandidaten gevraagd een sneeuwster met advocaat te bakken. Eliza vindt de proef maar niets. Van haar krijgen we uitspraken te horen als 'Wie verzint zo’n baksels?' tot 'Dat is hier allemaal één grote gok'. Vooral het maken van de ster baart de kandidaten grote zorgen. Ze spieken bij elkaar 'hoe maak jij je ster?' en weten niet wat ze met de tip van Regula moeten aanvangen: 'werk niet tot aan de rand…'

Het levert allemaal een verschillend eindresultaat op, het ene al wat vrijer geïnterpreteerd dan de andere; Erik noemt het zijn eigen ‘artistic expression’.

Als klap op de vuurpijl moeten de baksterren ook een nostalgisch gezelschapsspel bakken waar echt mee gespeeld kan worden. Van sjoelbakken tot vier op een rij, het worden mooie spektakelstukken.

Blijven de wanden van de sjoelbak recht staan? Zal Sylvia genoeg snoepjes over houden voor haar vier op een rij? Hoe ver raakt Erik op het bordspel? Zullen Dennis zijn madeliefjes bloeien of zijn ze gedoemd te verwelken?

Maar vooral: wie wordt beste bakker en wie moet de tent jammer genoeg verlaten?

'Bake off Vlaanderen', woensdag 30 november om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.