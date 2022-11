Zondag 'True Crime Belgium' over de nacht van de waanzin

'Bij de eerste vaststelling zat het tweejarig dochtertje naast haar dode moeder wezenloos voor zich uit te staren. Dat kindje was duidelijk in shock.'

Vrijdag 12 november, 2004. België ontwaakt met zeer verontrustende nieuwsberichten. 4 moorden, een dubbele moordpoging, opzettelijke brandstichting, een carjacking en een gijzeling, alles uitgevoerd in één nacht, door één dader. Osman Calli bracht tijdens een dodelijke raid zijn vrouw, zus, ex-vriendin en diens schoonmoeder om het leven. Wat bezielde hem en hoe ging het eraan toe tijdens deze Gentse gruwel, beter bekend als de Nacht van de Waanzin.

Calli trok voor het eerst de aandacht aan het huis van zijn ex-vriendin, Wendy. Zij woonde er met haar kind, vriend en zijn moeder. Osman Calli beschoot het huis en doodde zo Henri's mama. Nadat hij de schaduw achter het gordijn zag neerzijgen, drong hij het huis binnen en baande hij zich een weg naar boven. Daar kwam hij oog in oog te staan met zijn ex-vriendin Wendy Blendeman en haar man Henri De Cooman. Wendy werd onverbiddelijk geëxecuteerd met een fataal schot in het hoofd. Henri kreeg een kogel in de borst, maar overleefde de raid als bij wonder. Verschillende getuigen contacteerden de hulpdiensten, terwijl Osman zijn weg doodgewoon verderzette richting zijn volgend slachtoffer.

Henri De Cooman: 'Wendy stond recht voor mij. Osman vroeg haar op haar knieën te gaan zitten, waarna ze koelbloedig werd afgemaakt. Het was niets minder dan een executie.'

Terzelfdertijd bestrijdt de brandweer een brand, niet toevallig, op het adres van Osman Calli. Zij vinden verschillende brandhaarden terug, alsook een deur die op slot is met daarachter twee verbrande lijken. Later blijken het Calli’s vrouw, Teslime, en Calli’s zuster, Hacer te zijn. Beide lichamen werden vastgeketend met kettingen en plakband over de mond. Naast brandwonden werden ook verschillende snij- en schotwonden teruggevonden. Osman verklaarde later dat hij vermoedde dat zijn vrouw een buitenechtelijke relatie had en dat zijn zus, die bovendien zwanger was, hiervan op de hoogte was. Ze moesten hiervoor zwaar gestraft worden vond hij.

Bernadette Baeyens, openbare aanklager: 'Brandstichting op verschillende plaatsen in de woning is een zeer typische actie om een zonde, in dit geval het overspel, uit te wissen. Osman Calli stichtte brand om zowel de plaats van overspel als het lichaam van zijn overspelige vrouw te reinigen.'

Bernadette Baeyens, openbare aanklager: 'Uiteindelijk heeft hij een einde gemaakt aan het leven van Teslime en Hacer met zeer efficiënte kogelschoten. Een executie van weerloze slachtoffers. Vastgeketend werden ze eerst gefolterd en daarna vermoord. Zeer schrijnend, maar misschien wel een verlossing na twee dagen pure hel in die kelder.'

Toen de puzzelstukjes in elkaar vielen en beide gebeurtenissen aan elkaar gelinkt werden, ontplooide er een grote politiemacht. Er werd gevreesd dat de Turkse Gentenaar tot veel meer in staat was, wat uiteindelijk ook zo bleek te zijn. Hij carjackte een auto en zette zijn weg voort richting Gent, waar hij aanbelde aan het huis van de vermoedelijke minnaar van zijn vrouw. Als een welgekomen gast baande hij zich een weg naar boven en executeerde Erbey Biçer ter plaatse. Later bleek dat Osman het gemunt had op een zekere Erbay, en niet Erbey. Eén lettertje verschil.

Osman Calli werd in 2008 veroordeeld tot levenslange opsluiting. 12 jaar later wordt hij vrijgelaten in Turkije. 'True Crime Belgium' brengt een reconstructie van de nacht van de waanzin waarin Osman Calli maar liefts vier mensenlevens ontnam en twee zwaargewonden voor dood achterliet.

