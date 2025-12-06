Zondag in 'True Crime Belgium': De Fatale Klap

In september 2018 mishandelde Danny Smets zijn partner Sonja Mertens zo ernstig dat zij aan haar verwondingen overleed. Na een herziening van de aanklacht werd hij in juni 2021 veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.

Hij werd aangeklaagd voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, waarvoor een maximale straf van vijf jaar cel stond. ​

Na zijn voorlopige vrijlating in juli 2020 begon Danny Smets een nieuwe relatie met Susy uit Nijlen, met wie hij later trouwde. In maart 2021 werd hij opnieuw gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn nieuwe echtgenote. Hoewel zijn partner de beschuldigingen ontkende en haar man bleef steunen, leidde dit tot een herziening van de aanklacht in de zaak van Sonja Mertens. ​Het Openbaar Ministerie herkwalificeerde de feiten naar onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, wat resulteerde in een hogere maximale straf. In juni 2021 veroordeelde de rechtbank in Turnhout Danny Smets tot vijftien jaar gevangenisstraf, gevolgd door een terbeschikkingstelling van vijftien jaar aan de strafuitvoeringsrechtbank.

'True Crime Belgium', zondag 7 december om 20.00 uur op Play.