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Vera Beths 80 jaar: dochter Carine Bijlsma maakte een documentaire

zaterdag 6 juni 2026

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Nederlands beroemde violiste Vera Beths (1 juni 1946) maakte filmmaker en dochter Carine Bijlsma de documentaire 'De Muziekwereld van Vera Beths'.

Daarin schetst zij een beeld van haar carrière, vanaf het prille begin als vijfjarige leerling van haar vader Gijs Beths sr., haar snelle opkomst als soliste, de jarenlange samenwerking met collega-musici Reinbert de Leeuw en Anner Bijlsma, die in haar werk en leven een centrale plaats innemen, en van haar decennialange lespraktijk.


We zien Vera aan het werk in de muziekkamer bij haar thuis, haar volledige aandacht voor haar leerlingen van wie menigeen finalist of winnaar werd van het befaamde Nederlands Vioolconcours, beter bekend als 'Oskar Back', net als Vera zelf die de prijs in 1969 won. In de documentaire maakt Vera ons deelgenoot van haar reflectie op muziek als haar manier van leven.

'De Muziekwereld van Vera Beths', zondag 7 juni om 19.55 uur op NPO 2 extra en vanaf dan ook op NPO Start.

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