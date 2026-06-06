'Andere Tijden Sport': Louis van Gaal en Tim Krul over de keeperswissel van 2014
De kwartfinale tussen Nederland en Costa Rica op het WK 2014 in Brazilië loopt ondanks de vele kansen van Oranje uit op penalty's. Vlak voor het eindsignaal gebeurt er iets langs de zijlijn dat tot dan toe nog nooit eerder vertoond is.
Tim Krul maakt zich klaar om in te vallen voor Jasper Cillessen. Nummer 1 eruit, nummer 23 erin. Krul stopt twee strafschoppen en kroont zich tot penaltykiller. Een moment dat de geschiedenisboeken ingaat als ‘de wissel van de eeuw’.
Het is een legendarisch hoogtepunt op een WK dat voor Nederland magisch van start ging met de 5-1 overwinning op Spanje. 'Andere tijden Sport' spreekt met Tim Krul over de ins en outs van dat legendarische moment. Samen met bondscoach Louis van Gaal, keeperstrainer Frans Hoek en assistent Danny Blind wordt teruggeblikt op het ontstaan van dit masterplan en hoe dit tot een paar uur voor de wedstrijd tegen Costa Rica geheim werd gehouden. Ook derde keeper Michel Vorm komt aan het woord hoe dit zich allemaal onder de neus van de rest van de selectie voltrok.
Het geheim van het stoppen van een penalty
'Andere Tijden Sport' gaat ook in op de wetenschap van de strafschop. Wat is het geheim achter het stoppen van een penalty? ‘Professor Penalty’ Gyuri Vergouw legt uit waarom de tactiek van Krul, lang blijven staan en vooral niet gokken, op papier de beste keuze was. Iets wat Van Gaal en Hoek stevig beamen, in Van Gaals woorden: 'Ik hou er niet van. Dat keepers gokken.' Danny Blind: 'Louis houdt niet van, hij noemt dat zelf casino, gokken. Dus je gaat al naar een hoek. Je ligt er al voordat hij nog getrapt moet worden, de bal.'
Krul sms-te nog met zijn ouders
Een paar uur vóór de wedstrijd stuurt Tim Krul nog een sms naar zijn ouders. Hij heeft dan net gehoord van Hoek dat hij erin komt als het op penalty's aankomt. Hij mag het aan niemand vertellen, maar hij licht toch zijn ouders in. 'Andere Tijden Sport': 'Jij durft.' Tim Krul: 'Ja tuurlijk. Mijn ouders kan ik wel vertrouwen.' Wanneer het moment daar is, wordt hij bevangen door zenuwen: 'Ik ging het veld in en mijn benen voelden heel zwaar. Toen was er nog een minuutje. Ik was blij dat die bal aan de andere kant van het veld bleef, moet ik eerlijk zeggen.'
Oud-Twente-speler Bryan Ruiz over zijn gemiste penalty
In de uitzending doen ook drie Costa Ricaanse hoofdrolspelers hun verhaal. Bryan Ruiz en Michael Umaña beschrijven hoe het was om oog in oog met Krul te staan op het moment dat zij hun penalty’s misten. En toenmalig bondscoach Jorge Luis Pinto doet een opmerkelijke claim. Hij beweert de daarvoor nooit eerder vertoonde wissel allang te zien aankomen. Iets wat Louis van Gaal overigens meteen nuanceert. 'Nou dat denk ik niet. Het was nog nooit eerder vertoond.'
Het legendarische plan kende geen vervolg. In de halve finale tegen Argentinië waren de wissels op en kon Krul niet ingebracht worden. Nederland verloor met Cillessen onder de lat met penalty’s van Argentinië. Maar wat bijzonder blijft, is dat zo’n wissel daarna nooit op een groot toernooi is gedaan.
'Andere Tijden Sport', zondag 7 juni om 22.15 uur op NPO 1.
https://anderetijden.nl/
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