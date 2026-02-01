Zoete inval in 'Bestemming X' gooit het spel weer om
Voor kandidaten Lean, Kyala, Mo en Jens eindigde hun avontuurlijke rondreis op de X-bus sneller dan gehoopt. Ergens in België bereikten ze hun eindhalte en moesten ze het spel onherroepelijk verlaten. Of toch niet?
Er komt namelijk één plekje vrij op de bus en host Aster gelooft gelukkig in tweede kansen. De vier afvallers strijden nu voor één felbegeerd ticket terug naar 'Bestemming X'. Wie maakt een spectaculaire comeback en mag opnieuw dromen van een plek in de grote finale? En hoe zullen de overgebleven reizigers reageren wanneer er plots een oude bekende op de bus stapt?
'Bestemming X', zondag 1 februari om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.
