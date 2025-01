'Ze was er altijd': André Hazes emotioneel over zijn band met Monique in 'JAMES & co'

Dinsdag bij 'JAMES & co' worden kijkers opnieuw getrakteerd op een onvergetelijke show met drie bijzondere gasten: Manu Van Acker, Siska Schoeters en André Hazes.

'JAMES & co' elke dinsdag en donderdag op Play4 en GoPlay.

Manu Van Acker duidelijk emotioneel wanneer hij onverwacht bezoek krijgt van zijn allergrootste fan: zijn oma. Dit moment raakt duidelijk een gevoelige snaar bij Manu. Daarnaast geeft Manu ook een inkijk in zijn persoonlijke leven bij madam Soleil.

De avond zit weer vol verrassingen met een extra reden om te vieren: André Hazes zijn 31ste verjaardag! Naast zijn verjaardagsfeest spreekt André openhartig over Monique die altijd aan zijn zijde heeft gestaan. André: 'Met haar heb ik alles meegemaakt, vanaf mijn eerste succes. Ze is de liefde van mijn leven.'

James & Co op tv

2 dagen per week, met telkens 3 gasten vanuit een indrukwekkende studio, met live band, publiek en een flinke dosis show gaat James voor hét entertainmentmoment van het jaar. Anything. Can. Happen.

