Zaterdag komt Joris Hessels naar 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Joris Hessels kennen we als het luisterend oor van Vlaanderen. Hij begon als en is nog steeds acteur, maar toonde zich de voorbije jaren ook een getalenteerde tv-maker.

Als er een rode draad is die zijn programma’s met elkaar verbindt, zijn het de grote en kleine verhalen die mensen in zijn handen leggen. Of het nu in de caravan is van 'Radio Gaga', op een bankje in 'Gentbrugge' of als taxichauffeur is in 'Taxi Joris': hij is het gedroomde klankbord. Zijn gesprekspartners zijn mensen die zoeken, hopen en soms vooral volhouden.

Joris – de jongste van vijf – wilde Koen Wauters worden in het diepst van zijn gedachten. Tot op de dag van vandaag is hij een toegewijde tv-kijker, die series, films, documentaires en comedy specials verslindt. Straf dat hij daar tijd voor vindt, want op zijn 42ste is hij ook de vader van een nieuw samengesteld gezin, met een kleuter en drie tieners. Welke artiesten ziet hij graag bezig? Wat voor programma’s wil hij de komende jaren maken en wat voor impact moeten die hebben? Hoe brengt hij het er van af als vader, partner, beste vriend? Kortom: wat heeft dit luisterend oor zelf allemaal te vertellen?

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 5 november om 22.00 uur op Canvas.