Yves Chung haalt trukendoos boven in 'Stukken van Mensen'

In de tweede aflevering van 'Stukken van Mensen' schudt dealer Yves een wel heel speciale onderhandelingstechniek uit zijn mouw. Nick Kraft, bekend van Big Brother en zijn typetje Ronny Retro, heeft twee vintagestoeltjes meegenomen van het merk Leolux.

Hij kreeg ze in ruil voor een dj-set, en wil ze nu verkopen om een er een reisje naar Thailand mee te financieren. Yves zou ze maar al te graag op de kop tikken, en haalt dan ook een heel originele onderhandelingstechniek boven.

Yves begint bij €2.000, maar dat bedrag wordt niet warm onthaald door Nick, en ook €2.500 laat hij links liggen. 'Ik heb al een bod van €3.050 gekregen en dat heb ik afgewezen. Ik had eerder een bedrag van €3.500 in mijn hoofd', vertelt de Kempense dj. Yves gooit zijn tactiek helemaal overboord en haalt zijn trukendoos boven, letterlijk dan. Hij neemt er een zilveren dollar bij en stelt voor om er een gokspelletje van te maken: 'Als het kop is, betaal ik 3.500 euro voor de stoeltjes. Als het munt is, betaal ik 3.000.'

En ook Walter Damen is van de partij. Hij houdt een pleidooi om een zo goed mogelijke prijs te krijgen voor een schilderij van Karel Appel uit 1977. Ilona uit Tremelo heeft dan weer een handtas van Hermès meegebracht. Carlo's ogen beginnen al te blinken, maar voor dit stuk ligt er een geheime koper op de loer die hij wel heel goed blijkt te kennen.

'Stukken van Mensen', zaterdag 19 oktober om 21.05 uur op Play4 en GoPlay.