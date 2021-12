Woensdag zie je de kerstspecial van 'Bake Off Vlaanderen' op Play4

Vier onverwachte bakkers strijden vandaag naar de titel van Beste Kerstbakker: Natalia, Bockie De Repper, Jennifer Heylen en Astrid Coppens. Kunnen zij hun brandende ambitie omzetten in een glansrijke overwinning?

Of worden ze toch genekt door de stress en de onverbiddelijke jury? Spannende tv, die kerstspecial van 'Bake Off Vlaanderen'…

De vier bakkers verzamelen in de 'Bake Off'-tent bij het statige Rubenskasteel van Zemst. De ambities zijn niet min. 'Ik moet winnen, anders doe ik niet mee', zegt Natalia. 'Ik ga mijn best doen om iedereen vriendelijk te verpletteren', zegt Jennifer op haar beurt. Maar lukt dat ook?

Een eerste proef komt op hun pad: bak een 'kransekake', een kerstgebak uit het Ho Ho Hoge Noorden. Meteen schuilt een ferme adder onder het gras: de kandidaten moeten samenwerken om er samen een mooie hoge toren van te maken. Zullen ze de hint snel genoeg snappen?

Geconfronteerd met de moeilijkheidsgraad van de recepten duikt de paniek in de tent op. Wat bedoelen ze nu met 1 eiwit? Hoe werkt die weegschaal nu? Welk van de bokalen bevat amandelpoeder? Hoe rol ik een worst? En dat jurylid, heet die nu Reginald of Regula? Het mag duidelijk zijn dat de zenuwen hoog gespannen staan.

Gelukkig laveert Wim als vanouds tussen de verschillende keukeneilanden en kan hij de stress wat wegnemen met gesprekjes over overleden opa’s, angsten en snoepgewoontes van de gasten. En er zijn natuurlijk ook de Secret Santa’s die de BV’s aan elkaar schenken… Het zorgt allemaal voor een warme gloed in de tent.

De temperatuur schiet extra de hoogte in als de kandidaten voor hun eigen kerstbaksel moeten gaan, een toonbeeld van hun goede voornemen voor 2022.

Jennifer bakt een bankkaart in de hoop dat ze die, net als haar 22 vorige exemplaren, niet meer kwijtspeelt in 2022. Bockie gaat voor Chill Pills in een poging om minder te denken, rustig te blijven en niet meer te panikeren in 2022. Astrid kiest dan weer voor een snoeptaart, want dat smoefelen in de zetel mag in 2022 wel wat minder. En Natalia? Die doet niet mee aan kerstvoornemens, want 'voornemens kunnen ook in juni komen…' Wat er ook van zij, de BV’s geven het beste van zichzelf en zorgen voor ware spektakelstukken.

Zorgt het voor een vriendschap voor het leven tussen Bockie en Natalia? Wat is dat toch tussen Jennifer en Angèle? Waarom draagt Bockie die vreemde lasbril bij het bakken? Waar dient dat Astrid-fleece dekentje eigenlijk voor? En vooral: wie haalt de felbegeerde Beste Kerstbakker-trofee van 'Bake Off Vlaanderen' binnen?

'Bake Off Vlaanderen Kerst', woensdag 22 december om 20.35 uur op Play4.