Woensdag en donderdag op tv en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van de tv-zenders en het gratis online videoplatform VTM GO van DPG Media voor donderdag 18 maart en morgen, donderdag 19 maart op een rijtje.

Woensdag 18 maart

Highlights bij VTM

'Dat Belooft Voor Later' om 20.35 uur: Hoe reageren 5- en 6-jarigen als ze op het plafond kunnen lopen? Of als ze de tijd kunnen stoppen? En lukt het ouders om het gedrag van hun zoon of dochter te voorspellen? De kijker ontdekt het samen met Staf Coppens in het nieuwe seizoen van 'Dat Belooft Voor Later'.

'VTM NIEUWS Special' om 22.50 uur bij VTM, VTM GO en HLN.be: Nu de regering nieuwe en strengere maatregelen heeft genomen om de coronacrisis te bezweren, hebben Vlamingen nog meer vragen dan daarvoor. Stef Wauters gaat daarom vanavond dieper in op persoonlijke en praktische vragen van de kijkers. Het zal er onder meer gaan over werk en budget, eenzaamheid, kinderen en voeding. Hoe pak je telewerken het best aan? Hoe scheid ik werk van gezin? En hoe blijf ik toch bewegen tijdens een quarantaine?

'Spitsbroers' om 21.45 uur: Geen voetbal in coronatijden, maar wel bij VTM. Na de eerste aflevering van 'Dat Belooft Voor later' is er om 21.45 uur het tweede seizoen van 'Spitsbroers' met Oscar Willems en Joren Seldeslachts.

Highlights bij Q2

Om 20.35 uur is er de film 'Catch Me If You Can' van regisseur Steven Spielberg met Leonardo DiCaprio en Tom Hanks.

Highlights bij Vitaya

Om 20.35 uur is er de film 'Footloose' met de memorabele dansmoves van hoofdrolspeler Kenny Wormald.

Highlights bij CAZ

Om 20.40 uur is er de Amerikaanse drama-misdaadfilm 'Wild Things: Foursome'.

Highlights bij CAZ 2

Vanaf 20.40 uur kan je bingen met drie afleveringen van de misdaadserie 'Vanished By The Lake' na elkaar. Voor het eerst in jaren keert detective Lise terug naar haar geboortedorp. Wanneer een tiener verdwijnt op dezelfde manier als twee van haar vriendinnen vijftien jaar eerder, zet ze zich op de zaak.

Highlights bij VTM GO

Voor wie wil bingewatchen met een Vlaams sprookje is er de telenovelle 'Sara', met Veerle Baetens, Gert Winckelmans, Kürt Rogiers en Sandrine André.

Een portie films is er met de superheldenfilm 'The Amazing Spider-Man' en het Vlaamse drama 'Meisjes'.

De laatste ontwikkelingen van het coronavirus nog eens opnieuw kijken? Dat kan met de uitzendingen van VTM NIEUWS en de VTM NIEUWS UPDATES.

Donderdag 19 maart

Highlights bij VTM

Van 9.00 tot 12.00 uur is er opnieuw 'Blijf in uw Kot' bij VTM en op VTM GO, deze keer met Koen Wauters en Q-dj Vincent Fierens. Onder het motto ‘Blijf in uw kot, en laat van je horen' brengen Qmusic en VTM elke dag van 9.00 tot 12.00 live-televisie op corona-wijze: vanuit 'een kot', met onbemande camera’s, maar in connectie met heel veel mensen thuis.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant' om 20.35 uur: Op dinsdagavond 17/3 viel het eerste duo, Stijn & Glen, af. Nu donderdag 19/3 is het de beurt aan het eerste duo van de tweede groep: Lorenzo Blom (30) en Ayse Korkmaz (30) uit Moerbeke-Waas. Ze kennen elkaar al zo’n 10 jaar, de laatste 7 jaar vormen ze een koppel en ze plannen dit jaar te trouwen. De twee verloofden willen de betere Turkse keuken bekend maken aan de gasten én aan Vlaanderen. Welkom in ‘Bar Nazar’.

'Alloo in de Nacht' om 21.30 uur: Luk Alloo bezoekt extremen: een celibataire priester en een Red Light District. Verder rijdt Alloo om 05.00 u mee met de allereerste tram, loopt hij om 04.00 u binnen in een familiebedrijf dat paddestoelsubstraten fabriceert en bezoekt hij om 00.20 een bakkerij die bruist van energie.

Highlights bij Q2

Om 20.35 uur is er de avonturenfilm 'Cowboys & Aliens' met acteurs Daniel Craig en Harrison Ford.

Highlights bij Vitaya

Vanaf 20.35 uur zijn er twee afleveringen na elkaar van 'The Resident', de Amerikaanse dramaserie over het reilen en zeilen in het Chastain Park Memorial Hospital in Atlanta, Georgia.

Highlights bij CAZ

De Oscargenomineerde film 'The Truman Show' met Jim Carrey is om 20.40 uur te zien.

Highlights bij CAZ 2

Vanaf 20.40 uur is het tijd om te bingen met vier afleveringen na elkaar van de Amerikaanse actiereeks 'S.W.A.T.'.

Highlights bij VTM GO

Voor wie zin heeft in een spannende actiethriller is er 'Man on a Ledge' en de sciencefiction film 'Alien: Covenant'.

Via VTM GO kan je ook de programma's van op tv gratis herbekijken: Wie kookinspiratie wil opdoen met al dat gehamsterde voedsel, kan de duo’s van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' volgen. Een dansje placeren kan tijdens 'The Voice Kids' en in 'Blind Getrouwd' volg je het liefdesavontuur van de koppels op de voet.

Wil je de laatste ontwikkelingen van het coronavirus nog eens opnieuw kijken? Dat kan met de uitzendingen van VTM NIEUWS en de VTM NIEUWS UPDATES.