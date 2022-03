Witte roos alert: Madieke steelt de date van Margaux in 'De Bachelor'!

Nog 7 vrouwen zetten alles op alles om het hart van onze bachelor te veroveren. Sommigen hebben nog niet de kans gekregen om een moment alleen met Fabrizio door te brengen.

Vorige keer kwamen de ouders van Fabrizio op bezoek en zij kozen Anna voor een date met hun zoon. De overgebleven vrouwen willen nu allemaal kans maken op een moment alleen met Fabrizio.

Madieke heeft echter een streepje voor - of is het een roosje? Ze is namelijk nog altijd in het bezit van haar witte roos, waarmee ze een date kan stelen als het haar uitkomt.

Margaux weet een wel heel romantische tweede date te scoren met Fabrizio, maar dat is buiten Madieke gerekend...

Madieke: 'Ik had super veel stress, want hij verwacht iemand anders en ineens ben ik daar, zou die wel blij zijn om me te zien?'

'De Bachelor', woensdag 23 maart om 20.35 uur op Play4 en GoPlay.