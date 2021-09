Wijnen, wijnen, wijnen! In Saint-Tropez én in 'De Cooke & Verhulst Show'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

In 'De Verhulstjes Saint-Tropez' zijn de vrouwen onderweg om de kaas-en wijnavond én de mannen te redden. Want zij zijn in de val gelopen bij copain Grégoire, die zijn proevertjes met veel te losse handjes heeft uitgeschonken.

En terwijl de sfeer bij de mannen stijgt ten koste van het niveau, ondernemen de vrouwen een geheime guerilla-actie om hun uitnodiging in de bus van 'buurvouw' Brigitte Bardot te gaan steken, maar Marie voelt zich niet helemaal lekker bij het stalk-gedrag van Ellen.

En ook in 'De Cooke & Verhulst Show' zetten Gert en James een glaasje klaar, want na een lange tijd aandringen mogen de heren eindelijk de enige echte Martien Meiland verwelkomen in hun studio. Martien is net zestig geworden maar druk druk druk want dochter Maxime moet bijna bevallen en Martien heeft ook modieuze plannen. 'De Verhulstjes in Saint-Tropez', maandag 13 september om 20.35 uur en 'De Cooke & Verhulst Show' om 21.35 uur op Play4.