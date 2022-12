Wie verdient de hemel in 'Bake Off Vlaanderen'?

Vorige week viel er niemand af, maar dat betekent wl dat er deze week 2 bakkers de tent moeten verlaten. Het thema van de week is 'Tussen hemel en hel' en als eerste proef moeten de bakkers 3 pralines serveren.

De hel is voor de meesten dichterbij dan de hemel in deze chocoladeproef. Voor Elisa zijn pralines maken een primeur en ze levert dan ook een zwaar gevecht met tijd. Allemaal willen ze de jury van hun sokken blazen met bijzondere vullingen zoals rijstpap, miso, yacon, komkommer en zelfs spek. De jury wordt sowieso verrast door deze speciale keuzes, maar of die hen allemaal naar hogere sferen brengen is natuurlijk nog maar de vraag.

Voor bakker Erik hing het leven jaren geleden plots aan een zijden draadje. Een zware diagnose gaf hem nog maar weinig tijd. Maar hij had geluk en een zware behandeling zorgde ervoor dat hij onverwacht weer volledig genas. Zo dicht kunnen hemel en hel soms bij elkaar liggen. Erik trok er belangrijke levenslessen uit.

Bij de technische proef is er even consternatie in de tent. Iedereen moet de tent verlaten, enkel Elisa blijft achter. Aan haar wordt gevraagd een Hot Lava-cake te bakken, noem het een pikante moelleux. Timing, timing, timing wordt dan ook heel belangrijk. Elk kwartier komt er een andere kandidaat binnen gedruppeld; Herman en Regula zullen elke vijftien minuten de baksels van 1 kandidaat jureren. Maar zal elke kandidaat wel met de tijdsdruk kunnen omgaan?

In de spektakelproef trakteren de bakkers de jury op hun eigenste romantische fantasie in taart. We komen te weten hoe Erik zijn vrouw ten huwelijk vroeg in Marioepol en wat Sylvia in de juiste stemming brengt. Elisa ziet dan weer de romantiek in de verboden liefde en Fatima kruidt het geheel af met een luipaardprint en rode pumps. Saskia zegt het met bloemen en Axl serveert champagne op zijn ‘Dark Wedding’. Na deze proef zal de goesting aangewakkerd zijn, dat is zeker.

De lat wordt door iedereen hoog gelegd, dus het afscheid van de twee afvallers, wordt geen pretje.

'Bake Off Vlaanderen', woensdag 21 december om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.