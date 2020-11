Wie neemt het op tegen Ayse en Lorenzo in de finale van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'?

In de race naar de finale moet er nog 1 restaurant de deuren sluiten in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Op donderdag 19 november om 20.40 uur belooft het een pittige strijd te worden tussen Pino en Claudia en Deborah en Jasmina, want dan strijden Pistache in Oostende en Pinocchio in Hasselt voor het laatste finaleticket.

Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem, Loïc Van Impe en Sofie Dumont bezoeken de twee restaurants en beslissen wie het tweede ticket naar de finale krijgt.

In het voorgerecht van Pino en Claudia wordt een amarena-kers verwerkt. Sergio had het daar erg moeilijk mee, maar wat vindt de jury ervan? 'Tien op tien voor durf, maar het moet wat bezinken', zegt Piet. 'Hoe komt het dat de klanten dat zo lekker vinden? En de chefs niet weten wat ze ervan moeten denken…?', klinkt het vertwijfeld bij Claudia. Hopelijk kan het hoofdgerecht, de huisgemaakte gnocchetti sardi met venkelsaus, de twijfel bij de jury wél doen omslaan. Piet is alvast positief: 'Nu heb ik het water in de mond gevoel.' Bij Loïc zit er dan weer iets in zijn bord dat er niet hoort te zijn…

In restaurant Pistache is er van stress geen sprake en de tweelingzussen raken meer en meer vertrouwd met het runnen van een restaurant. Piet ontdekt dat er in de gerechten driemaal kaas wordt voorzien. Valt dit wel in goede aarde bij de jury? Hun mening over het voorgerecht is verdeeld. Hopelijk is er meer unanimiteit over het hoofdgerecht. Piet likt alvast zijn bord leeg. Is dit een voorbode op het verdict van de jury?

In Bar Nazar in Mechelen gaat het er relaxed aan toe. Zij zijn al zeker van hun finaleplaats en de druk is verdwenen. Maar net dan gaat het opnieuw mis met de saus voor het hoofdgerecht. 'De saus: geschift, net zoals de chef!', klinkt het droog bij Ayse. Gelukkig is Lorenzo het ondertussen gewoon om last minute een nieuwe pot saus klaar te maken.

Wanneer de service van Pinocchio afgelopen is, gaan Pino en Claudia naar Oostende waar beslist wordt wie de laatste finaleplaats krijgt. De twee duo’s liggen dicht bij elkaar en beseffen dat het super spannend en bikkelhard zal zijn. Wie krijgt het tweede ticket voor de finale en neemt het daarin op tegen Ayse en Lorenzo en wie moet de wedstrijd verlaten?

Volgende week worden de twee finalisten klaargestoomd voor de ultieme finale en moeten ze hun menu’s à la carte serveren. Beide duo’s worden door Sergio en Marcelo op pad gestuurd om in een restaurant te ervaren hoe het er echt aan toe gaat met een à la carte service.

