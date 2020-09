Wie had beste eerste service in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De eerste service in restaurants 'Bar Nazar', 'Pinocchio', 'Vuur' en 'Pistache' gaat op donderdag 24 september verder. De voorgerechten in de vier restaurants vielen alvast in de smaak bij hun gasten en de vier duo's starten met de bereiding van hun hoofdgerecht.

Er mag in elk geval niet op de lauweren worden gerust want op het einde van de maaltijd evalueren de gasten het menu met een cijfer op 10. De gemiddelde score per restaurant geldt als een eerste advies voor Sergio Herman en Marcelo Ballardin, waarmee ze rekening zullen houden bij hun beoordeling wanneer ze later zelf de restaurants zullen bezoeken.

De gasten van 'Pistache' in Oostende konden de tomaat burrata van Deborah en Jasmina alvast waarderen. De tweelingzussen beginnen dan ook vol vertrouwen aan hun hoofdgerecht met rode biet, op drie verschillende manieren klaargemaakt. Ze zijn vanaf het begin overtuigd van hun presentatie, alleen zijn er wel heel veel laagjes die moeten worden opgebouwd en daar kruipt heel wat tijd in. Kan de smaak de langere wachttijd doen vergeten? Voor het dessert serveren de zussen een door Sergio Herman geupgrade eigen creatie van rabarber, venkel, crème suisse en geitenmelkijs.

'Pinocchio' in Hasselt heeft een Italiaanse klassieker op het menu staan: 'ravioli cacio e pepe', oftewel ravioli gevuld met kaas en peper. Proeven en eventueel tijdig bijsturen is hierbij de boodschap. En dat is nodig, want bij het proeven staat Claudia’s mond in brand. Pino moet toegeven: 'Ik deed er eerst 6 gram peper in, maar die peper moet je een beetje voelen op je tong en dan heb ik er 10 gram van gemaakt en dat was per-fect!'. Delen de gasten zijn mening of staat hun mond ook in brand? Bij het dessert accentueren vader en dochter hun Italiaanse toets met seadas, een koekje gevuld met scamorza kaas en een zeste van citroen met daarover wat honing. 'Ons dessert, daar moet je echt van houden en het is iets dat niemand gaat kennen. Maar zonder risico’s kom je nergens in het leven en wij durven die te nemen.'

In restaurant 'Vuur' van Mira en Anne-Sophie bereiden ze zich voor op hun hoofdgerecht met zeebaars. Maar er staat nog een ander ingrediënt op het menu dat voor verwarring zorgt, namelijk 'Zuiderse groeTjes'. Betreft het een drukfout of is het opzettelijk gedaan?

Hun grootste vrees is dat de vis lauw of koud geserveerd wordt. Om dit te voorkomen is het erg belangrijk dat de twee dames perfect op elkaar inspelen. De taken zijn dan ook duidelijk verdeeld: Anne-Sophie bakt de zeebaars en Mira dresseert ondertussen de borden. Als afsluiter serveren ze passievrucht met hazelnoot, witte chocolade en mascarpone. De ontlading is enorm wanneer de laatste borden op tafel staan. 'Het is vreemd om te zeggen dat je ernaar uitkijkt, naar het einde van de service. Maar als alles gelukt is, dan heb je zoiets van 'ja, ja, ja, ja, JA!' We hebben het toch gedaan!', glundert Mira.

Ayse en Lorenzo serveren in hun 'Bar Nazar' lamsnek met wortelpuree als hoofdgerecht. Bij de eerste borden van het hoofdgerecht begint Ayse wat te freewheelen met de door haar zorgvuldig geraspte wortelen, tot 'chef' Lorenzo dit opmerkt en haar corrigeert. De volgende borden gaan dan ook perfect gedresseerd aan tafel. Ayse wordt wel wat zenuwachtig van wat de gasten van hun hoofdgerecht vinden: 'Dat is precies de jury, die hebben ook zo’n pokerface. Ge kunt daar beter niet naar kijken.' Als dessert serveert het koppel 'Kadayif', een Turks dessertgebakje met yoghurtijs, slagroom en rood fruit met nog een sausje van vanille en aardbeiencoulis. Alleen loopt het ook nu bij Ayse en Lorenzo iets minder vlot, ze hebben het werk onderschat en er moeten last minute nog een pak aardbeien gesneden worden, een taakje voor Lorenzo deze keer, terwijl Ayse de borden dresseert.

Elke gast geeft na afloop van het diner een score op tien en motiveren hun score. De duo’s berekenen voor zichzelf het gemiddelde van die service en delen ’s avonds, na de service, hun beoordeling met de andere duo’s. Op die manier meten ze zich met de anderen.

Wie wordt de groepswinnaar van de eerste volledige service?

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', donderdag 24 september om 20.35 uur bij VTM.