Wie bakt zich een weg naar de finale van 'Bake Off Vlaanderen'?

Foto: Play4 - © Play Media 2023

In de halve finale mag het al eens wat meer zijn. Het thema deze week is 'buiten de lijntjes' en dat mag letterlijk genomen worden. Wie durft nét voor de finale nog risico's te nemen? En wie speelt op safe? Één ding is zeker: de bakkers gaan nog een laatste keer all out om hun plek in de felbegeerde finale te bemachtigen.

In de signatuurproef versnijden de bakkers één glibberige gelatinetaart tot tien gelijke jelly slices. Geen koud kunstje, ook al komen er kilo’s droogijs aan te pas. De bakkers verrassen met smaken en technieken die ongezien zijn in de Bake Off tent: Stephen maakt een gebak op basis van dragon en Lisa gebruikt tropisch drakenfruit. Wie glibbert er rustig naar de overwinning en wie presenteert een draak van een taart?

Tijdens de technische proef maken de bakkers een kriekentaart met een raster. Het wordt puzzelen, want de kandidaten krijgen enkel een tekening van het patroon. Ruimtelijk inzicht vereist! En dat is geen evidentie in de baktent. Het spektakelstuk beslist wie een plekje verdient in de grote finale van 'Bake Off Vlaanderen'. En ook hier staan lijntjes centraal want de kandidaten maken een geometrische taart waarbij een strakke afwerking en nette decoratie centraal zijn. Aan het einde van de tweede bakdag kennen we de finalisten. Wie mag zich volgende week 'Bake Off'-finalist noemen en wie valt net naast het podium? 'Bake Off Vlaanderen', zaterdag 9 december om 20.15 uur op Play4 en op GoPlay.