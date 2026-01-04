Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Portobello 'Benedict' met truffelhollandaise

Gebakken portobello op toastbrood met spinazie, een gepocheerd ei en hollandaisesaus met truffeltapenade.

Dinsdag: Romige pasta met zeekat, venkel en pastis

Gebakken reepjes sepia, sjalot en venkel in een romige saus met anijs.

Woensdag: Pompoencake met chaikruiden en chocoladeganache

Kruidige cake met pompoen, sinaasappel en gember, afgewerkt met gesmolten chocolade.

Donderdag: Thaise curry met rundsvlees en rijst

Een stoofpot met rundsvlees, rode curry, boontjes en spinazie.

Vrijdag: Tartiflette met witloof en Belgische kaas

Ovenschotel met gebakken witloof en ui, plakjes aardappel, witte wijn en gesmolten Belgische kaas.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

