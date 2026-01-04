Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
King Krab verovert Vlaanderen: Jade Mintjens wint 'The Masked Singer'
De finale van 'The Masked Singer' barst los met een explosief optreden van Bambi, Eenhoorn en King Krab!

Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

zondag 4 januari 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Portobello 'Benedict' met truffelhollandaise
Gebakken portobello op toastbrood met spinazie, een gepocheerd ei en hollandaisesaus met truffeltapenade.


Dinsdag: Romige pasta met zeekat, venkel en pastis
Gebakken reepjes sepia, sjalot en venkel in een romige saus met anijs.

Woensdag: Pompoencake met chaikruiden en chocoladeganache
Kruidige cake met pompoen, sinaasappel en gember, afgewerkt met gesmolten chocolade.

Donderdag: Thaise curry met rundsvlees en rijst
Een stoofpot met rundsvlees, rode curry, boontjes en spinazie.

Vrijdag: Tartiflette met witloof en Belgische kaas
Ovenschotel met gebakken witloof en ui, plakjes aardappel, witte wijn en gesmolten Belgische kaas.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Dagelijkse kost op tv
Maandag 5 januari 2026 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 5 januari 2026 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 6 januari 2026 om 00u05  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 6 januari 2026 om 12u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 6 januari 2026 om 18u10  »
VRT 1
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

Lees ook:
 Dit eet je deze week met 'Dagelijkse Kost'!

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
TVvisie admin
https://dagelijksekost.vrt.be/
Meer artikels over VRT 1
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Badgast' (KRO-NCRV)

De Belgische duiker Vince arriveert met zijn vijftienjarige dochter Zoë op Terschelling voor wat een onschuldige vader-dochtervakantie lijkt. De zomer die hen dichter bij elkaar moest brengen, neemt een andere wending op Terschelling. Want achter zijn glimlach schuilt een geheim: hij is met een missie naar Terschelling gekomen.

'Badgast', om 21.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 12:05
    Night of the proms 2025
    06:00
    Mr. Magoo
  • 08:00
    Winterbeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 12:20
    Nachtwacht
    06:00
    Tik Tak
  • 12:25
    Levensgenieters
    01:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:05
    Kitchen Nightmares Australia
  • 11:55
    Zorro
    01:00
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 11:30
    Christmas on Mistletoe Lake
    01:40
    JOE XMAS
  • 10:00
    Joe
    01:05
    Geen uitzending
  • 11:40
    De Eregast
    02:10
    Play kerst haardvuur 2025
  • 11:55
    FBI
    01:10
    Fire Country
  • 12:10
    Ice Airport Alaska
    01:20
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 12:20
    It's a Christmas Thing
  • 11:30
    A Bone to Pick: An Aurora Teagarden Mystery
    01:00
    C.S.I. New York
  • 12:22
    Trends Talk
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:31
    Hallo Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 12:00
    Winterse Kost
    01:05
    Tot op de Graat
  • 10:50
    Inspector George Gently
    01:10
    London Kills
  • 12:15
    First Dates Australia
    00:40
    NCIS
  • 12:10
    Missie MAX
    01:04
    NOS Journaal
  • 12:30
    Nederland op film
    01:25
    Nieuwsuur
  • 12:25
    BarnKidz
    01:15
    NOS Studio Sport
Verwante artikels