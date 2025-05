Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gevulde tomaten met tonijnsla

Tomaten gevuld met een Mexicaans getinte tonijnsla.

Dinsdag: Konijn met sherry, dragon en pommes pailles

Een stoofpot met konijnenbouten, sherry en dragon, geserveerd met stroaardappelen en sla. Woensdag: Citroenmerveilleux met aardbeien en kokos

Een gebakje met twee schijven citroenmeringue, cake met limoncello en aardbeiencompote, slagroom met citroen, kokospoeder en verse aardbeien. Donderdag: Asperges op Vlaamse wijze

Asperges met botersaus, warm geprakte eieren, peterselie en nootmuskaat. Vrijdag: Mexicaanse kippenbrochette met rijstsalade

Gegrilde kippenbrochetten van gemarineerd kippendijenvlees en salade met wilde rijst, boontjes en avocado met een kruidige dressing van peterselie, jalapeño en koriander. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.