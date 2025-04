Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Lentestoemp met snijbonen, erwtjes, spek en ei

Geplette aardappel met groene groenten, gebakken spek en ei.

Dinsdag: Groentepakora's met tomatenchutney

Gefrituurde Indiase groentesnack met zoetzure tomatenchutney en yoghurt. Woensdag: Pieterman met aardappelen, asperges en hollandaisesaus met daslook

Gebakken pieterman met gebakken aardappelen, asperges en hollandaisesaus met daslook en peterselie. Donderdag: Bavarois van aardbeien met witte chocolade en slagroom

Bavarois van aardbeien met een koekjesbodem van shortbread, afgewerkt met verse aardbeien, slagroom en witte chocoladeschilfers. Vrijdag: Dandan noedels

Udon noedels met een saus op basis van sesampasta, chilipasta en szechuanpeper met gebakken varkensgehakt en gewokte groenten. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.