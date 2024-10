Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Spitskool met miso, sushirijst en ei

Geroosterde spitskool gelakt met miso en geserveerd met warme sushirijst en een Japans omeletje.



Dinsdag: Pittig gehakt met zoete aardappelpuree en bimi

Pittig gebakken en gekarameliseerd gehakt met puree van zoete aardappel en gekookte broccolini's, afgewerkt met krokante uitjes.

Woensdag: Griesmeelpap met ananas en amandelcrumble

Een eenvoudig nagerecht met smeuïge griesmeelpap, gestoofde blokjes ananas en een krokante crumble met amandel.

Donderdag: Slavinken met peperroomsaus, aardappelen en boontjes

In spek gerold gehakt met gekookte aardappelen, gestoofde boontjes en peperroomsaus.

Vrijdag: Bloemkoolsoep met croque-monsieur

Een fluweelzachte bloemkool-aardappelsoep met een croque zoals je hem nog nooit hebt gemaakt.