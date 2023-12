Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gebakken kalfslever met spruitjesstoemp

Op maandag start Jeroen al eens graag met klassieke, Vlaamse kost. In dit geval gaat hij aan de slag met kalfslever, spruitjes en een saus met gebakken spekjes. De liefhebbers van degelijke dagelijkse kost zullen dit zeker weten te smaken!



Dinsdag: Carpaccio van rode biet met aardappelsalade en opglegde haring

Dagelijkse kost kan heel gemakkelijk én supperlekker tegelijk zijn. Deze eenvoudige aardappelsalade met carpaccio van rode biet en zure haring is daar een mooi voorbeeld van.



Woensdag: Chocoladebavarois met clementines

De Sint strooit weer met heel wat lekkers. Dit is het uitgelezen moment om aan de slag te gaan met tal van zoetigheden. Chocolade, clementines en allerhande Sintsnoep vormen de basis voor deze prachtige bavarois. Een lekkernij voor jong en oud!



Donderdag: Visloempia's met gewokte groenten en rijst

Dit is het ideale gerecht om de groenten uit je koelkast op te gebruiken. Jeroen verwerkt ze in een krokant pakketje met een lekker stukje vis, gebakken rijst en een pittig, oosters sausje. Snel, makkelijk en tjokvol smaak!



Vrijdag: Falafel van spinaziemet couscous en yoghurtdressing

Een lekkere vegetarische snack in de vorm van een kruidige couscoussalade en falafelballetjes op basis van spinazie. Zacht aan de binnenkant en heerlijk knapperig aan de buitenkant! De frisse yoghurtdressing maakt dit topgerecht helemaal af.

