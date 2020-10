Welk duo moet als eerste de deuren sluiten in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In 'Bar Nazar' of 'Vuur' wordt op donderdag 22 oktober om 20.40 de laatste service voorbereid. Sergio Herman en Marcelo Ballardin gaven deze twee restaurants een nominatie voor een herkansing.

In beide restaurants peppen ze zich nog een laatste maal op. Vanavond beslissen Loïc Van Impe, Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem en Sofie Dumont welk restaurant verder kan strijden voor 50.000 euro en welk restaurant als eerste de deuren moet sluiten. 'Pinocchio' en 'Pistache' zijn alvast zeker van een volgende ronde.

De jury bezoekt eerst 'Bar Nazar' in Mechelen. Lorenzo en Ayse zijn vastbesloten er alles aan te doen om 'Bar Nazar' open te houden en Ayse somt alvast de belangrijkste aandachtspunten op: 'To do voor vandaag: niet teveel zeuren, communiceren, lief zijn, duidelijke instructies geven.' Het koppel heeft alvast één opsteker om hun dag mee te beginnen: tijdens hun vorige service beloonden de gasten hen met een topscore van 8,8 punten. Ze hebben daarenboven goed geluisterd naar de opmerkingen van Sergio en Marcelo en besluiten risico’s te nemen en last minute het voorgerecht nog te pimpen.

Ook Mira en Anne-Sophie scoorden bij hun laatste service uitstekend bij hun gasten. Ze kregen een score van 8,7 punten, een cijfer dat hen veel vertrouwen geeft voor het jurybezoek. Mira bezwijkt niet onder de stress: 'Wij hebben heel erg het gevoel dat we een mooie prestatie hebben geleverd tot hiertoe en als we deze nominatie niet overleven, dan is het echt met opgeheven hoofd want 'we did it'!'

In Oostende is er vandaag geen druk. De tweelingzussen Deborah en Jasmina zijn al zeker van hun plaats in de halve finale en leveren een perfecte service af. Ook in Hasselt zijn Pino en Claudia in hun nopjes met hun plaats in de halve finale. En ze hebben ook nog hun score verbeterd: van 8,4 naar 8,6 punten. De service verloopt vlekkeloos en er staat nog een verrassing op het programma: er wordt een heus huwelijksaanzoek gedaan tussen twee gasten.

De jury heeft vanavond de zware taak om 'Bar Nazar' en 'Vuur' na hun bezoek te beoordelen. Slechts één van beide restaurants gaat door naar de volgende ronde. Wordt het de Turkse keuken van Ayse en Lorenzo? Of kiest de jury voor hartsvriendinnen Mira en Anne-Sophie?

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', donderdag 22 oktober om 20.40 uur bij VTM.