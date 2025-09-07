Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Quesadillas met gehakt en cheddar met jalapeñoketchup

Gegrilde quesadillas met gehakt en cheddar, ketchup van tomaat en jalapeño en een Mexicaanse sla.

Dinsdag: Dorade met tomatenpestopuree en linguine van courgette

Gebakken dorade, puree met pesto van zongedroogde tomaat, gebakken courgetteslierten en kerstomaatjes.

Woensdag: Ganache van witte chocolade met rood fruit, frambozensorbet en kattentongen

Ganache op basis van mascarpone, room en witte chocolade met zomerfruit, sorbet van framboos en krokante koekjes.

Donderdag: Paprikaroomsoep met kruidenkaas, chorizoballetjes en fregola sarda

Romige paprikasoep met dragon en kruidenkaas, gehaktballetjes met chorizo, chorizo-olie en fregola sarda.

Vrijdag: Flatbread met avocadocrème en salade van koolrabi, appel en komkommer

Knapperig flatbread met avocado en geitenkaas en een frisse salade van koolrabi, komkommer en appel.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

