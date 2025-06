Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Bucatini met tomaat, basilicum en mozzarella

Holle pastaslierten met een romige tomatensaus, artisjokharten, zongedroogde tomaten en buffelmozzarella.

Dinsdag: Rode poon met bloemkoolpuree en bisque met vadouvan

Gebakken rode poon, bloemkoolstoemp, gebakken bloemkoolroosjes en een saus op basis van garnalen en vadouvan. Woensdag: Panna cotta van plattekaas met frambozenmousse en crumble

Een dessert met een laagje panna cotta van plattekaas, verse frambozen, coulis en mousse van frambozen en verkruimelde zandkoekjes. Donderdag: Tajine van kalfsvlees met couscous

Een Noord-Afrikaanse tajine met kalfsvlees, saffraan, groene olijven en opgelegde citroen, geserveerd met couscous en gebakken courgette. Vrijdag: Gegrilde pladijs met parmezaanpuree en antiboise

Smeuïge puree met parmezaan, op de grill geroosterde pladijs en een lauwe vinaigrette met tomaat, look, sjalot, kappertjes en olijven. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.