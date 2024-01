Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Schnitzel van rogvleugel piccata met gebraiseerde prei

Piccata is een Italiaanse vleesbereiding, maar Jeroen doet het deze keer met vis. Rogvleugel om precies te zijn. De krokant gebakken vis krijgt gezelschap van gebraiseerde prei en gekookte aardappelen.

Dinsdag: Kalfsblanquette

Het is niet omdat het dinsdag is dat er niet zondags gekookt kan worden bij 'Dagelijkse Kost'! Jeroen haalt nog eens een echte klassieker van stal in de vorm van kalfsblanquette. Een heerlijke stoofpot met kalfsvlees, champignons en zilveruitjes. Woensdag: Vanillewafels met vanille-ijs en warme krieken

Een supereenvoudig dessertje dat je nog lang zal heugen. Zo lekker dat het is! We hebben het over Jeroens versgebakken vanillewafeltjes met een bolletje vanilleroomijs en warme krieken. Meer hoeft het toch echt niet te zijn? Donderdag: Gebakken kip met champignons en pindasaus

Klaar in een handomdraai met alles wat je nodig hebt voor een volwaardig avondmaal. Lekkere stukjes gebakken kip, champignons, sojascheuten en noedels in een romige saus van pinda en kokos. Dit eenvoudige noedelgerecht ga je zeker nog eens opnieuw willen maken! Vrijdag: Boerenpaté met rozijnenbrood en gekonfijt witloof

Wie lust er nu geen lekkere plak zelfgebakken boerenpaté op een stuk geroosterd rozijnenbrood? Jeroen brengt de paté extra op smaak met gekonfijt witloof. Dit is zo lekker en echt heel leuk om zelf eens te maken. Gewoon doen dus! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!