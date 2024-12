'Wat Niemand Ziet' vertelt het verhaal van Juliette

Twee jaar geleden vertelden de ouders van Juliette (11 jaar) dat ze gingen verhuizen. Niet zomaar nog een andere stad, maar helemaal naar New York.

Juliette was in shock want hoe ver was dat wel niet?! Ondertussen heeft ze wel een beetje haar plek gevonden en nieuwe vriendinnen gemaakt. Maar nog altijd mist ze het vonkje dat ze voelt wanneer ze terug in België is. En ook de smoskes, want die hebben ze in Amerika ook niet.

'Wat Niemand Ziet', woensdag 11 december op Ketnet.