Wat als je man vaststelt dat hij zich vrouw voelt? Overstijgt liefde dan alles? Kat zoekt het uit!

In 'Kat zonder Grenzen' ontmoet Kat deze week transgender personen en hun partner, en ze is vooral benieuwd hoe hun partners omgaan met de nieuwe situatie.

Kat gaat op bezoek bij Winne en haar vrouw. Winne woont met Liesbeth in Mechelen en heeft een verantwoordelijke functie bij de federale overheid. Winne en Liesbeth hebben een moeilijke tijd achter de rug: ze zijn al 26 jaar getrouwd, maar na tien jaar huwelijk besefte Winne - die als man werd geboren - dat ze zich als vrouw identificeert. Winne en Liesbeth besloten getrouwd te blijven, maar voor Liesbeth blijft deze nieuwe realiteit vallen en opstaan.

Kat spreekt ook met Laura en Mats: zij gaan binnenkort trouwen. Mats werd geboren in het verkeerde lichaam: Mats was vroeger een vrouw en is bezig met zijn transformatie tot man.

Kat gaat ook langs bij Fleur, bij hun geboorte kreeg Fleur de naam Karel van hun ouders. Fleur is genderfluïde. Fleur is al 14 jaar getrouwd met Sandra: ze kennen elkaar al van kinds af aan. De outing van Fleur gebeurde nog niet zo lang geleden en mede dankzij hun vrouw.

Sandra herinnert zich nog goed de eerste keer dat ze naar buiten kwam met Fleur, en niet met Karel…

'Kat zonder Grenzen', woensdag 24 maart om 21.35 uur bij Play4.