Walvissen gespot in 'Over De Oceaan': 'Het waren er zeker honderden!'

Op dag zes van hun overtocht krijgen de bekende zeilers onverwacht bezoek. Als Jeroom in de verte aan het staren is, spot hij ineens opspuitend water van een walvis.

En al snel blijkt het dier niet alleen te zijn als er tientallen vinnen aan het wateroppervlak verschijnen. De bemanning is alvast door het dolle heen, en als de walvissen dan nog eens héél dicht bij hun boot komen, is de bewondering groot.

'Het waren er twintig, dertig of misschien zelfs meer', denkt Steven. Riadh denkt er dan weer 40 à 50 gezien te hebben en Jeroom doet er nog een schepje bovenop: 'We zagen minstens 50 tot 100 walvissen.' Celine geloofde er nóg meer gespot te hebben: 'Ik ben er nog altijd niet goed van, we hebben zeker honderden walvissen gezien!' Hoeveel walvissen er juist langs de Initials BB zwommen is niet bekend, maar het staat vast dat het er heel wat waren. Co-shipper Willem twijfelt dan ook geen seconde en duikt met zijn camera het water in om er spectaculaire beelden van te maken.

Celine weet met haar enthousiasme amper blijf: 'Dat was zo'n mooi moment! Er waren er zoveel en op een gegeven moment kwamen ze heel dichtbij. Het waren ook vrij grote beesten, zoiets heb ik nog nooit gezien.' En ook Steven leefde helemaal op: 'Het was fantastisch! Ze waren familie van de blauwe vinvis, wat als kind mijn lievelingsdier was'. En bij Riadh kwam het besef terug naar boven waarom hij ja heeft gezegd op dit avontuur: 'Het was een magisch moment. Dit is de reden waarom ik de oceaan wou oversteken. Dat zijn momenten die je nooit in je leven gaat meemaken, behalve hier en nu.'

