Vuurdoop voor 'Blind Gekocht'-expert Dorien met allergrootste verbouwing ooit

In de tweede aflevering van 'Blind Gekocht' staat interieurexpert Dorien voor de allergrootste verbouwing ooit. Om het huis van juf Mevin en meester Pieter helemaal 2024 te maken moet er veel gebeuren, heel veel.

Bovendien moet Dorien voor de cottage inrichting ook nog eens volledig uit haar comfortzone gaan en zich onderdompelen in de wondere wereld van de romantiek en bloemetjesmotieven. Een vuurdroop om U tegen te zeggen, want Mevin en Pieter waren er niet bepaald gerust in na hun eerste reveal: 'Als de ruimtes zo blijven, zou dit niet ons droomhuis zijn.'

Verder staat Kinga voor een zo goed als onmogelijke opdracht: een huis in De Pinte met een tuin van minstens 1000m² en dat voor 525.000 euro. Een gesprek met Heike en Gert-Jan dringt zich op. Eén van hen zal zijn of haar droom moeten opgeven. Het koppel heeft wel nog iets achter de hand: door hun budget met 85.000 euro te verhogen hopen ze de zoektocht voor Kinga en co te vergemakkelijken. Maar is dat ook voldoende?

'Blind Gekocht', vanaf 24 april om 21.15 uur op GoPlay en Play4.