Voormalige 'Bake Off'-winnaars leggen lat extra hoog in eindspurt naar finale

Na zes weken van harde strijd dingen de vier overgebleven kandidaten vandaag naar een plaats in de zo gegeerde finale van 'Bake Off Vlaanderen'. De vorige winnaars weten wat het is om onder druk te presteren. Zij spelen in deze aflevering alvast een hoofdrol.

Wie van de kandidaten valt alsnog af en moet vrede nemen met de gepersonaliseerde keukenplank?

De spanning is te snijden op de openingsdag van de bijna beslissende tweedaagse. De lat ligt hoog. Regula haalt nog snel een paar verbrande exemplaren uit de notenmengeling van Thibault, 'want het moet perfect zijn.' Stephanie is wat nerveus, want 'op safe spelen is niet mijn ding.' Volgens Jimmy zit zijn overleden zus er voor iets tussen dat hij al zo ver geraakt is in de wedstrijd. Enza heeft haar dochter dan weer laten knutselen voor de jury…

De eerste horde die de kandidaten in deze halve finale moeten nemen, is een Charlotte Russe, een niet-evidente combi van lepelbiscuit en een vulling op basis van crème chiboust. Iedereen wil heelhuids aan de meet komen vandaag en dat mag je letterlijk nemen. Al loopt Enza loopt bij het begin van de proef al snel averij op met een lelijke snijwonde. Wie zal zijn cool kunnen bewaren?

De technische proef is er eentje om U tegen te zeggen. Het bezoek van de 4 vorige winnaars doet de zenuwen alleen maar groeien. Hans, Alexandra, Julie en Jalina komen pronken met hun favoriete éclair. Eén ervan, die van Julie, moeten de kandidaten puur op basis van smaak, zonder recept en mét geheim ingredient, nabakken. Zullen de kandidaten het geheime bestanddeel ontdekken, vinden ze de gepaste dosering en wat met de tijdsdruk die hen altijd parten speelt?

Als spektakelstuk maken onze bakkers petits fours. Hapklare patisserie, 40 one bite wonders en strelingen voor het oog in het thema van de vier seizoenen. Een kolfje naar de hand van Stephanie, zo lijkt het. Ze is alvast ‘volle dzjang in vorm’.

Jimmy oefent al eens met Wim hoe dat eigen programma op Njam er dan wel zou uitzien, maar probeert de focus wel te bewaren, zeker nu zijn cake al bij het begin inzakt omdat hij de bloem vergeten is. Enza drinkt zichzelf een shotje Italiaanse moed in. Ze zal het kunnen gebruiken, vooral nu haar marsepein haar in de steek laat.. En Thibault? Die heeft al stress om ‘al die kleine schetebeetjes’ op tijd af te krijgen. En zullen het petits fours worden of net ‘grands fours’? Wie zal het zeggen?

De seizoenen slaan duidelijk op hol, hopelijk de bakkers niet. Wie blijft er in de running om dit 5de seizoen van 'Bake Off Vlaanderen' te winnen en wie moet jammer genoeg op de valreep naar huis?

