Voorlopig laatste week 'Komen Eten' met de jury van 'Bake Off Vlaanderen'

Voor de voorlopig laatste week van 'Komen Eten' gaan de vaste juryleden van Bake Off Vlaanderen de keuken van hun collega's verkennen. Herman Van Dender, Dominique Persoone, Regula Ysewijn en Wim Opbrouck nemen plaats aan de eettafel.

De culinaire juryleden bekend om hun deskundige en soms pittige commentaar in Bake Off Vlaanderen, stappen uit hun vertrouwde rol en koken deze keer voor elkaar. Het belooft een smakelijke week te worden met meer dan alleen hun liefde voor bakken.



De week begint in Dilbeek, waar de bekende chocolatier en patissier Herman Van Dender de spits afbijt. Al acht jaar lang is Herman de vaste taartenproever in Bake Off, maar nu neemt hij zelf de volledige verantwoordelijkheid op zich. Bekend om zijn werk in het koninklijk paleis, waar hij een brigade van chefs heeft, wordt hij in Komen Eten uitgedaagd om zonder team zijn kookkunsten te tonen. De verwachtingen zijn hoog, vooral als Herman zijn indrukwekkend dessert serveert.



De spanning stijgt wanneer Wim vol verbazing is bij het proeven van Hermans dessert: "dit is echt in your face" aldus Wim.



Verder in de week krijgen we een kijkje in de keuken van Dominique Persoone, de rock-’n-roll chocolatier, de charmante Regula Ysewijn met haar passie voor de Britse bakcultuur, en Wim Opbrouck zelf, die zijn liefde voor koken en bakken op geheel eigen wijze zal presenteren. Wie van hen wordt dé favoriet aan tafel, en wie heeft stiekem toch de grootste bakkwaliteiten?



‘Komen Eten', maandag 23 september vanaf 18u op GoPlay en om 22u15 op Play4